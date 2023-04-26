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    Трейлер нового сезона сериала про Кэрри Брэдшоу заинтриговал возвращением знакомого героя

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    В трейлере нового сезона «И просто так» показали хорошо знакомого зрителям «Секса в большом городе» персонажа — судя по всему, в жизнь главной героини, Кэрри Брэдшоу, возвращается Эйден. Тот самый красавец-мужчина, за которого она чуть было не вышла замуж до Мистера Бига. Таким образом авторы проекта развили интригу, начатую исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер, — та еще зимой опубликовала в социальной сети снимки с актером Джоном Корбеттом, игравшим Эйдена.

    Фото: скриншот трейлера / YouTube
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    Также из трейлера, опубликованного 26 апреля на YouTube-канале HBO Max, стала известна дата премьеры — второй сезон сериала увидит свет в июне.

    Напомним, первый сезон сериала-продолжения культового проекта «Секс в большом городе» был встречен публикой неоднозначно: одни жалели, что создатели сериала в самом начале «убили» одного из главных героев, другие — что те не смогли вернуть одну из четверых закадычных подруг, Саманту, а третьи — что сериал изменился в сторону обсуждения новой этики и вопросов возраста.

    Фото: скриншот трейлера / YouTube

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