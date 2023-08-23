Убегали от боевых действий и погибли в мирном санатории. Гладков рассказал о жертвах беспилотников

Власти Белгородской области занимаются санаторием в селе Лавы, который утром 23 августа подвергся атаке беспилотников. Всех постояльцев и сотрудников сегодня перевезут в более безопасные места, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Напомним, было две атаки. Первый раз дроны сбросили гранаты. Выбило стёкла, но никто не пострадал. А второй раз — взрывное устройство. От него погибли три человека, все они мужчины: один работник санатория, а двое — беженцы из приграничных населённых пунктов.
«Приношу искренние соболезнования всем близким. Будем помогать всем, чем можно», — пишет Гладков.