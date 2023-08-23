Стало известно, за сколько будут продавать иранские автомобили SAIPA в России

Автомобили иранского автопроизводителя SAIPA будут продавать в России по цене от 1,22 миллиона рублей, 23 августа сообщил Autonews. Продавать их начнут осенью через дилерскую сеть Major Auto.



В первую очередь российский рынок увидит одноклассника Lada Granta — кросс-хетч Quik. Модель построена на платформе X200, оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 87 «лошадей». Отмечается, что Quik практически не зависит от импорта — 98% комплектующих выпускается на собственном производстве. Цены на него стартуют от 1,5 миллиона рублей.

