    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, с-в

    758мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.12eur102.75

    Стало известно, за сколько будут продавать иранские автомобили SAIPA в России

    2185
    35 комментариев

    Автомобили иранского автопроизводителя SAIPA будут продавать в России по цене от 1,22 миллиона рублей, 23 августа сообщил Autonews. Продавать их начнут осенью через дилерскую сеть Major Auto.

    В первую очередь российский рынок увидит одноклассника Lada Granta — кросс-хетч Quik. Модель построена на платформе X200, оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 87 «лошадей». Отмечается, что Quik практически не зависит от импорта — 98% комплектующих выпускается на собственном производстве. Цены на него стартуют от 1,5 миллиона рублей.

    Цены на седан Saina S, построенный на той же платформе, начнутся с отметки в 1,22 миллиона рублей.

    Появится и седан P90, в Иране его намерены выпускать под суббрендом Pars Khodro. Автомобиль представляет собой модернизированный Renault Logan первого поколения, оснащенный атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Модель будет продаваться в двух версиях — с пятиступенчатой коробкой передач собственного производства и шестиступенчатым китайским «автоматом» DAE.

    О том, что на российском рынке появятся иранские автомобили, стало известно в марте этого года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close