Менеджеры Петербурга. Как сложилась судьба и карьера членов команды Матвиенко

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





22 августа - годовщина завершения работы Валентины Матвиенко в Петербурге. В этот день в 2011 году она была избрана членом Совета Федерации, и в ее карьере начался новый этап. В Петербурге также началась новая эпоха. «Фонтанка» вспомнила, как сложилась карьера членов команды Матвиенко, которые управляли городом восемь, пожалуй, самых ярких лет в новейшей истории.



За время губернаторства Валентины Матвиенко бюджет Петербурга вырос с 75 млрд рублей в 2003 году до 370 миллиардов - в 2011. Пятикратный рост казны стал следствием работы по привлечению инвестиций в город и лоббирования интересов Петербурга на федеральном уровне.



Важнейшим для городской политики стал в те годы инвестиционных блок, однако и во внутренних делах находилось место ярким личностям и талантливым управленцам. Даже после завершения работы в Смольном многие сумели не потеряться и занять важные места в структуре государственной машины. Не все из них после отъезда Валентины Матвиенко в Москву сумели продолжить карьеру на госслужбе. Кто-то пошел в бизнес, а кто-то - на пенсию.



Команда Валентины Матвиенко была очень неоднородной. С одной стороны она делала ставку на «старых комсомольцев», с которыми работала в Ленинграде в 1970-1980-е годы. При Собчаке некоторые из них заняли посты в городской администрации, и на них можно было опереться. Отдельной когортой были выходцы из банковской отрасли - их профессионализм позволил серьезно усилить городские финансы. Еще одной стратой стали «строители». Эта очень специфическая отрасль, ключевая для города, требовала разговора на понятном языке и понятных правил игры, представлять Смольный должны были авторитетные для строителей люди, и Валентина Матвиенко таких нашла.



Отдельно можно выделить группу, которую сама губернатор называла «командой молодых менеджеров». Это специалисты чуть за 30, получившие хорошее образование и владевшие навыками работы с иностранными инвесторами. Почти все они, получив карьерный толчок при Матвиенко, пошли дальше и после ее отставки.

Главная опора Валентины Матвиенко во время своего губернаторства - вице-губернаторы и члены правительства. В разное время в кабинете получили места более 20 чиновников. Все время работы Матвиенко в Петербурге ее ближайшими сподвижниками были Михаил Осеевский, Юрий Молчанов, Людмила Косткина, Виктор Лобко и Алла Манилова.



Виктор Лобко был одним из старейших соратников и “старших товарищей” Валентины Матвиенко. Когда он работал 1-м секретарем Ленобластного комитета ВЛКСМ, она возглавляла Петроградский райком, а позже, когда Виктор Лобко уехал работать по партийной линии в восточные республики, спустя некоторое время заняла его пост. Все 1990-е, вернувшись в Петербург, Лобко работал в структурах Октябрьской железной дороги, а потом стал первым замруководителя канцелярию Владимира Яковлева. Сохранил этот пост при и.о.губернатора Александре Беглове, а при Валентине Матвиенко возглавил ее канцелярию. Проработал там в статусе вице-губернатора до пенсии в 2009 году. Покинув Смольный, стал почетным президентом Петербургского университета путей сообщения.

Виктор Лобко Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Михаил Осеевский в юности возглавлял одну из комсомольских организаций Ленинграда, когда Валентина Матвиенко была 1-м секретарем Ленинградского областного комитета ВЛКСМ. Пришел в Смольный из банковской сферы, с поста первого зампреда правления ПСБ (позже вошел в структуру ВТБ), в 2003 году став заместителем Валентины Матвиенко. А в 2010 году получил пост вице-губернатора и руководителя администрации губернатора. В зону его ответственности входили вопросы экономического развития и стратегического планирования. Покинув Смольный Михаил Осеевский продолжил карьеру на федеральном уровне - стал советником Эльвиры Набиуллиной, тогда министра экономического развития РФ и дослужился до замминистра. В 2012 году стал советником главы ВТБ Андрея Костина, а затем заместителем. В 2017 году Михаил Осеевский возглавил ПАО “Ростелеком”. Должность президента компании он занимает и в настоящее время.

Михаил Осеевский Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Юрий Молчанов был одним из ключевых членов команды Матвиенко, отвечая за весь инвестиционный блок и будучи одним из самых влиятельных людей Петербурга. Он пришел из бизнеса, до этого поработав главой подразделения СПбГУ, отвечавшего за международные связи. Под руководством Юрия Молчанова работала, как это тогда называли, «команда молодых менеджеров», которые приводили в жизнь идеи о привлечении в город крупных международных компаний, с чем, стоит признать, отлично справлялась. Все крупнейшие проекты эпохи Матвиенко - от автомобильного кластера до особых экономических зон и дорожных мега-строек - заслуга подопечных Юрия Молчанова. После ухода Валентины Матвиенко Молчанов еще год работал в правительстве Георгия Полтавченко а затем ушел в структуру группы ВТБ на пост старшего вице-президента. Параллельно в городе вполне успешно работают коммерческие проекты, принадлежащие лично экс-вице-губернатору.

Юрий Молчанов Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Максим Соколов был знаком с Валентиной Матвиенко еще со школы: когда он был председателем городского пионерского штаба во Дворце пионеров, а будущая губернатор возглавляла областной комитет комсомола. В 2004 году Максим Соколов пришел в Смольный на должность главы комитета по инвестициям и стратегическим проектам из строительной отрасли - из «Корпорации С» Василия Сопромадзе, в 2009 году вошел в состав правительства Петербурга, занимая при этом пост главы комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. На федеральный уровень он ушел еще до отставки Валентины Матвиенко, став в том же 2009-м директором Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата правительства РФ. В 2012-2018 годах Максим Соколов был министром транспорта РФ.

Максим Соколов Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После этого Соколов стал генеральным директором строительного холдинга “Группа ЛСР”, а затем членом правления. Год спустя он вернулся в Смольный, заняв в команде Александра Беглова пост вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиций и туризма. В 2022 году Максим Соколов второй раз ушел из Смольного, чтобы занять пост главы “АвтоВАЗа”.

Алла Манилова — одна из самых влиятельных женщин в администрации Валентины Матвиенко. До того, как стать чиновницей, она долгие годы работала журналистом. Начинала в 1980-е в заводской газете «Светлана», где одновременно с ней трудился Константин Сухенко, впоследствии ставший депутатом городского Заксобрания, а в команде Александра Беглова - главой комитета по культуре. После «Светланы» Алла Манилова работала в «Ленинградской правде», затем в «Невском времени», где в 1994 году стала главным редактором. Во время выборов она вошла в предвыборный штаб Матвиенко, отвечала за агитацию, а затем, после победы, была назначена председателем комитета по печати. В 2008 году её повысили до вице-губернатора.

Алла Манилова Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Считается, что Манилова вдохновила Матвиенко создать «Международный центр фестивалей и праздников», ставший основным победителем конкурсов на проведение торжеств и масштабных гуляний, фестивалей, карнавалов и возрожденных «Алых парусов». В июле 2012 года Алла Манилова была назначена заместителем министра культуры. Из министерства Манилова вернулась в родной город нынешним летом — теперь она руководит «Русским музеем».



В отличие от Маниловой судьба другой соратницы Матвиенко сложилась не столь блестяще. Людмила Косткина - еще один представитель «старой комсомольской гвардии». В 1970-1980-е гг. она работала в сфере культурно-просветительской и политико-массовой работы в Ленинграде. В моменту прихода Матвиенко в Смольный Людмила Косткина возглавляла Петроградский район. Уже в 2003 году она стала вице-губернатором по социальной политике (депутаты согласовали её не с первого раза), до этого Петроградский район, который она возглавляла, показал один из самых высоких процентов за Матвиенко. В 2011 году её избрали депутатом Заксобрания, а затем отправили в Совет Федерации. В 2016 году она собиралась снова стать депутатом и, возможно, сенатором, но политические расклады сложились иначе. Вместо этого спустя несколько лет Косткину отправили в Общественную палату. Теперь же она, судя по данным СМИ, председатель Санкт-Петербургского отделения «Российского Фонда мира» («ВКонтакте» на него подписаны 5 человек).

Людмила Косткина Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще одним влиятельнейшим чиновником Петербурга эпохи Валентины Матвиенко был Игорь Метельский - заведовавший имущественным блоком правительства. Он профессиональный юрист, приехал в Ленинград из Омска в аспирантуру СПбГУ. Тогда же там учился в аспирантуре Герман Греф. В 1995 году Метельский присоединился к команде Грефа (в ту пору, первого зампредседателя) в городском КУГИ. Проработал главой юридического департамента комитета при Яковлеве до 1998 года, затем покинув Смольный и занявшись частной юридической практикой. С приходом Валентины Матвиенко сразу же вошел в ее команду. В его ведении находились вопросы распределения и управления собственностью города, в первую очередь, недвижимости. После отставки он занялся бизнесом, и для многих стало неожиданностью то, что ему принадлежит доля в «Российском аукционном доме», «выросшем» из городского Фонда имущества. Кроме бизнеса с недвижимостью Игорь Метельский имеет и некоммерческие увлечения, например, всерьез занимаясь фотоохотой на диких зверей.

Игорь Метельский Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самым молодым вице-губернатором в команде Валентины Матвиенко в 2009 году стал Роман Филимонов. С 2004 года он работал сперва заместителем главы комитета строительства (Евгения Яцышина), а с 2005 года - председателем. На этих постах он пережил немало сложных моментов, однако сумел завершить карьеру в Смольном вполне достойно. Как и многие коллеги из Петербурга он переехал в Подмосковье, где губернатором к тому времени был назначен Сергей Шойгу. Филимонов стал при нем зампредом областного правительства и даже недолгое время возглавлял правительство. Нет интриги в том, что в 2013 году он получил пост руководителя департамента госзаказа капитального строительства Минобороны. Но проработал под началом Сергея Шойгу недолго, в 2015 году став главой центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД". Уже через год перешел на работу в ПАО "ФСК ЕЭС", став его первым зампредом правления. А с 2019 года Роман Филимонов трудится в группе «Илим» старшим вице-президентом по капитальным инвестициям.

Роман Филимонов Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще один герой рубрики “Иногда они возвращаются” - Евгений Елин. Он также мог пересекаться с Валентиной Матвиенко по линии ВЛКСМ - в 1980-е он был главой комсомольской организации на одном из городских предприятий. В 1990-е он работал в финансовой сфере: Санкт-Петербургская Валютная Биржа, Банк Санкт-Петербург, Сбербанк, затем пост в департаменте бюджетных кредитов и гарантий Минфина.

Евгений Елин Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первый раз в Смольный он пришел в 2009 году, до этого два года проработав директором городского Технопарка. До 2012 года он входил в состав правительства Петербурга, занимая пост председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Вскоре после того, как Валентину Матвиенко в губернаторском кресле сменил Георгий Полтавченко, Евгений Елин перешел в правительство Ленобласти, а затем вышел на федеральный уровень, став заместителем только что назначенного министра экономического развития Алексея Улюкаева. Именно Елину и пришлось исполнять обязанности главы МЭР после того, как Улюкаев пересел из кресла министра в СИЗО. В 2017 году Елин ушел из МЭР. А когда Георгий Полтавченко, в свою очередь, уступил место Александру Беглову, Елин снова был призван под знамена Смольного, став экономическим вице-губернатором. Когда началась пандемия COVID-19, именно он стал ответственным за антивирусные ограничения. Покинув Смольный во второй раз в 2012 году, Евгений Елин возглавил космическое направление холдинга S7, а затем стал совладельцем московской компании «ПромСистемы», которая занимается обслуживанием и ремонтом газовых турбин.



Александр Вахмистров - профессиональный строитель, работавший в отрасли с 1975 года. В начале 1990-х гг. трудился в совместных российско-финских компаниях, а в 1994 году возглавил ГУ "Управление инвестиций" городского комитета по строительству. В 1996 году перешел н аработу в ГУ "Центр по работе с кредитами банков". Валентине Матвиенко он “достался по наследству” как глава комитета по строительству при Владимире Яковлеве. Практически на протяжении всего губернаторства Валентины Матвиенко (с 2000 по 2010 год) был вице-губернатором, курирующим вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, а также дорожного строительства, архитектуры и градостроительства и земельной политики. В 2009 году он также занял пост руководителя администрации губернатора. Из Смольного Вахмистров ушел в бизнес профильного направления и с 2010 по 2017 он возглавлял «Группу ЛСР». В 2015 году Вахмистров был избран президентом «Объединения строителей Санкт-Петербурга» и продолжает руководить этой организацией.

Александр Вахмистров Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Валерий Калугин пришел в Смольный, уволившись из армии, еще до Валентины Матвиенко: с 1994 по 2002 год он занимал различные должности в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а уже при ней возглавил это ведомство. С 2006 по 2008 год Валерий Калугин возглавлял петербургскую кадастровую палату. А в 2008-2015 годах вновь руководил КЗР. Сделав четырехлетний перерыв в госслужбе, Валерий Калугин в 2019 году вернулся в Смольный на пост главы комитета имущественных отношений, в 2020 году занял пост замглавы администрации губернатора города. C весны 2023 года является уполномоченным по защите прав предпринимателей Петербурга.

Валерий Калугин Фото: ombudsmanbiz.spb.ru Поделиться Поделиться





Параллельным курсом развивалась карьера Юлии Киселевой. Она также начала свою карьеру в комитете по земельным ресурсам и землеустройству в 1994 году. Уже при Валентине Матвиенко 2006 году она стала главой ведомства, а в 2008-м заняла пост председателя комитета по градостроительству и архитектуре. С 2013 по 2019 год Юлия Киселева руководила Василеостровским районом, а с 2019 году работала советником Александра Беглова, затем заместителем руководителя администрации Губернатора. В 2021 году вновь возглавила КГА и продолжает работать на этой должности.

Юлия Киселева Фото: официальная страница Вконтакте Поделиться Поделиться





Роман Старовойт построил, пожалуй, самую успешную и яркую карьеру из всех членов «команды молодых менеджеров» Валентины Матвиенко. Начав работу в Смольном с поста начальника отдела по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам под руководством Максима Соколова, он вскоре занял должность первого зампреда. А затем - еще даже раньше губернатора - переехал в Москву и сразу в Аппарат правительства РФ, заместителем главы Департамента промышленности и инфраструктуры. После этого он пять лет возглавлял Росавтодор, и был замминистра транспорта. В 2018 году возглавил Курскую область. Сейчас на посту губернатора этой приграничной области выступает важным звеном в структуре региональной власти страны.

Роман Старовойт Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заняв кресло своего прежнего шефа на посту главы комитета по инвестициям и стратегическим проектам Алексей Чичканов еще год проработал в Петербурге после отъезда Валентины Матвиенко. Вместе с Юрием Молчановым они пытались отстоять проект Орловского тоннеля, но получив обвинения в личной заинтересованности в нем, видимо, поняли, что тот принцип работы, который исповедовался в работе с инвесторами ранее, новым руководством города принципиально не понимается и не принимается. Если Молчанов ушел на работу в ВТБ, то Чичканов - в Газпромбанк, где продолжил заниматься тем, что хорошо научился делать в Петербурге - организовывать проекты государственно-частного партнерства. К 2018 году он занял пост первого вице-президента банка. Реализовывал многие крупные проекты по всей стране, в том числе, в Петербурге, Алексей Чичканов выступает экспертом в своей области в нескольких органах при министерствах и правительстве РФ.

Алексей Чичканов Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Интересно складывалась карьера еще одного бывшего заместителя Максима Соколова - Николая Асаула. Еще когда Соколов возглавлял КИСП, Асаул получил собственный только что созданный комитет - по транспортно-транзитной политике. Но еще до ухода Валентины Матвиенко, он также покинул Петербург - перешел на должность замминистра транспорта РФ. Максим Соколов к тому времени уже возглавлял в Москве департамент промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в 2012 году стал министром транспорта. Проработав вместе до 2018 года, когда в минтранс пришла новая команда, старые коллеги надолго разошлись. Николай Асаул был назначен торгпредом в Белоруссии, а когда Максим Соколов перешел в Группу ЛСР, возглавил московское представительство компании. Однако, вскоре судьба вновь их разлучила. Соколов вернулся в Смольный, а Асаул - в Москву, главой департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Спустя два года он был назначен генеральным директором ГУП «Мосгортранс», где и работает до сих пор.

Николай Асаул Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Олег Ляпустин начал работу в КУГИ Петербурга с низов еще в 2002 году. К 2005 году стал заместителем, а в 2010 году - первым заместителем главы комитета, отвечая за вопросы приватизации городского имущества. После ухода из Смольного в 2012 году недолго поработал в ОАО “Компания Усть-Луга», в Федерации профсоюзов, в “Российском аукционном доме” своего бывшего шефа Игоря Метельского, а позже - в структурах Группы ЛСР. И лишь после этого нашел свою нишу, став в 2018 году советником главы «Газпром СПГ Санкт-Петербург», затем начальником управления по имуществу и корпоративным отношениям «Газпром межрегионгаза», а год назад занял там должность заместителя генерального директора по работе с органами власти и регионами

Олег Ляпустин Фото: mrg.gazprom.ru Поделиться Поделиться





Дмитрий Куракин пришел в КУГИ петербурга еще по приглашению Германа Грефа - в управление по правовым вопросам. Затем еще при Яковлеве возглавлял Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН), в 2008 году вернувшись в КУГИ на пост зампреда комитета. После того, как Игорь Метельский перешел на пост вице-губернатора, Дмитрий Куракин возглавил КУГИ. Спустя почти год после ухода Матвиенко, Куракин переехал в Москву, став заместителем председателя областного правительства по имущественным вопросам. Однако спустя всего полгода перешел на должность главы Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. Однако до добра это Дмитрия Куракина не довело. Сперва он ушел из Минобороны назад в правительство Московской области, а затем стал обвиняемым по уголовному делу о хищении леса из армейских угодий. Его адвокат в суде заявлял, что в отношении Куракина допускаются пытки: “Его необоснованно переводили в СИЗО-3 с более худшими условиями, где Куракин Д.А. испытывал психологические и физические страдания”. Доказательств этому суд не нашел. К сегодняшнему дню он имеет статус подсудимого, дело возвращалось в прокуратуру и будет рассмотрено заново.

Дмитрий Куракин Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Андрей Сорочинский, экс-зампред комитета по энергетике и инженерному обеспечению едва начав карьеру после ухода из Смольного также оказался за решеткой. В 2010 году он был избран гендиректором АО “Ленэнерго», что по оценкам экспертов говорило об усилении позиций Смольного в ключевом инфраструктурном предприятии города. Однако в 2015 году он покинул компанию, а вскоре стал фигурантом дела о пропаже ее денег в банке «Таврический», причем, даже подписав явку с повинной. В 2017 году он был приговорен к реальному сроку в 4 года, однако приговор отменили, и он вышел на свободу. Но год спустя его снова судили, назначива наказание в 4,5 года, правда тут же применили амнистию и снова выпустили. С 2020 года он работает в строительной сфере Петербурга.

Андрей Сорочинский Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Владимир Бланк, возглавивший с приходом Валентины Матвиенко в 2003 году комитет экономического развития, к тому моменту имел за плечами карьеру в администрации Псковской области и пост замглавы Промстройбанка. Но уже спустя три года ушел делать карьеру на федеральном уровне. В 2006 году он стал заместителем руководителя, а затем главой Федерального агентства по строительству и ЖКХ. В 2008 году Владимир Бланк занял пост заместителя министра регионального развития РФ, а в 2009 году — руководителя службы финансового оздоровления предприятий госкорпорации "Ростехнологии". В 2011 году он возглавил "Балтийскую дноуглубительную компанию", но проработал там меньше года. Сейчас Владимир Бланк является совладельцем и директором нескольких компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и управлением офисами.

Владимир Бланк Фото: официальный портал администрации Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Александр Ржаненков — один из старожилов Смольного, также выходец из комсомола. После армии в 1980-е годы он работал в Октябрьском райкоме ВЛКСМ, потом в том же районе в райисполкоме. В 1994 году был назначен на должность заместителя председателя городского комитета по социальным вопросам. В 2009 году Матвиенко назначила его председателем профильного комитета, в этой должности он проработал в итоге больше 10 лет. В 2021 году его собирались отправлять на пенсию и предложили продолжить карьеру в качестве депутата. Смириться с этим Ржаненков смог не сразу. Он даже забирал документы с партийного праймериз, говорил «Фонтанке», что всё-таки останется со своими коллегами в Смольном, но позже его переубедили. На выборах он шёл против Бориса Вишневского, победить оппозиционного политического мастодонта помогли двойники — ещё два Бориса Вишневских, которые отобрали часть голосов у оригинального яблочника. Кроме того, на округе Ржаненкова кто-то организовал «карусель» в его пользу — «Фонтанке» Ржаненков говорил, что был очень этим удивлён.

Александр Ржаненков Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эдуард Батанов пришел в комитет финансов еще при Владимире Яковлеве, а возглавил его уже при Матвиенко, в 2008 году. Покинув свой пост уже при Полтавченко в 2015 году Эдуард Батанов недолго проработал в частных структурах «Эго-Холдинга», а затем переехал в Калининград, где был назначен первым зампредом областного правительства. В 2019 году он вернулся в Петербург «с повышением» - также вице-губернатором по финансовым вопросам в команду Алексея Беглова. Проработав на этом посту неполных три года, Эдуард Батанов уже окончательно ушел в частный бизнес. Сперва как консультант, а позже - как совладелец крупного IT-стартапа и руководитель венчурного фонда в партнерстве с основателем компании «Мой офис» Дмитрием Комиссаровым.

Эдуард Батанов Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Антон Губанков, выходец из журналистской среды, одно из первых мест работы - газета «Невское время». Затем трудился на телевидении: на “Пятом канале» и РТР в 1997 году возглавил службу информации местного подразделения ВГТРК, был руководителем программы «Вести-Петербург». Стал главой комитета по культуре Петербурга в 2008 году. Вместе с частью команды Матвиенко покинул Смольный в 2011 году. Примерно год он преподавал на журфаке СПбГУ, а затем стал министром культуры Московской области. После того, как губернатор Подмосковья Сергей Шойгу стал министром обороны, Антон Губанков возглавил весной 2013 года только что созданное управление (позже - департамент) культуры Минобороны. В декабре 2016 года погиб под Сочи в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны, следовавшего в Сирию.

Антон Губанков Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Михаил Бродский, экономист, проигравший выборы экс-депутат Заксобрания, член СПС, начал поддерживать Матвиенко ещё до её выборов. Во время избирательной кампании в СПС приняли такое же решение. Уже после победы Матвиенко Бродскому в качестве награды досталась возможность вернуться в городской парламент не депутатом, а на место представителя губернатора в ЗакСе. В этом кресле он провёл почти 15 лет, сохранив его и при Георгие Полтавченко, который не любил перемены. А в 2017 году, когда на его место у наследника Матвиенко всё же нашёлся другой кандидат, он был назначен представителем Законодательного собрания в правительстве Петербурга. В этой должности он провёл до 2021 года, а после, судя по всему, ушёл на заслуженный отдых. На его место нашли сменщика лишь спустя два года, когда вспомнили о пустующей вакансии.

Михаил Бродский Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Денис Лебедев, Галина Бояркова, “Фонтанка.ру”

