Маленький Неймар, гений пикапа и настоящий мститель. Кто такой Давид Нерес, за которого «Зенит» якобы готов отдать 45 млн евро

Фото: Kurt Desplenter / Belga via ZUMA Press / TASS Поделиться Поделиться





Судя по информации инсайдеров, «Зенит» уже несколько недель ведет переговоры с «Бенфикой» о покупке вингера Давида Нереса. Португальцы вроде не особо горят желанием расстаться с ним, но у петербуржцев после продажи Малкома есть много миллионов евро в качестве аргумента. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что такого ценного в Нересе.



Нерес вырос в Перусе — одном из самых опасных районов Сан-Паулу. В то время его мать работала уборщицей, а отец — маляром. Помимо Нереса в семье было еще трое детей — брат Винисиус и две сестры Ким и Ингрид. Родители делали всё, чтобы прокормить детей и отгородить их от криминала. Многие сверстники Нереса из таких же бедных семей зарабатывали деньги, продавая наркотики, но мать будущего футболиста убедила сына держаться подальше от этого и сумела привить ему любовь к учебе. Благодаря хорошим оценкам Нереса она сумела добиться стипендии для его обучения в частной школе. Футбольный путь он начал лишь в десять лет, когда отец записал его в молодежную систему футбольного клуба «Сан-Паулу». Довольно поздно по современным меркам, но природный талант помог Давиду быстро наверстать упущенное и вскоре стать одним из самых перспективных игроков шестикратных чемпионов Бразилии.



В 2015-м нападающий по итогам голосования был признан лучшим игроком Кубка Бразилии среди футболистов не старше 20 лет . Он стал лучшим бомбардиром турнира, а чуть позже помог команде выиграть Кубок Либертадорес в той же возрастной категории. Карьерный взлет в 2016-м едва не оборвала неприятная травма плеча, из-за которой потребовалось хирургическое вмешательство.

«Я был напуган, боялся, что больше не смогу выступать на таком же уровне. Но меня все поддерживали и я в итоге восстановился. Вернулся на поле уверенным в себе и полным решимости работать и демонстрировать свой лучший футбол», — признавался Нерес.



За основу «Сан-Паулу» Давид дебютировал 17 октября 2016 года. Главный тренер Рикардо Гомес остался им доволен, оставив новичка в обойме, и не прогадал.

«У него много сильных качеств. Именно поэтому он играет за «Сан-Паулу». Он едва восстановился после операции, однако я не сомневаюсь, что в будущем у него всё будет хорошо. Давид — сильная личность, которая будет прогрессировать», — говорил тогда Гомес.

Уже в следующем матче Давид забил первый гол на взрослом уровне и помог своей команде победить со счетом 2:0.

Автор: видео / Boleiragem Gols / YouTube

На него обратил внимание амстердамский «Аякс», куда бразилец перешел в январе 2017-го за 12 млн евро — рекордную на тот момент сумму для голландского клуба.



В том же году Нерес успешно дебютировал за сборную Бразилии до 20 лет , отдав голевую передачу в товарищеском матче с Мексикой — 1:0. Закономерно его вызвали на молодежный чемпионат Южной Америки. Вингер помог Бразилии выйти из группы и попасть в финальный этап. Отлично дела шли и в «Аяксе». В 32 матчах чемпионата сезона 2017/18 Нерес отметился 14 голами и 13 результативными передачами, став самым ценным игроком клуба. Следующий сезон стал пока что лучшим в карьере бразильца. В чемпионате Нидерландов 2018/19 Нерес сыграл в 50 матчах и отметился 27 результативными действиями, а команда выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.



За свою игру Нерес получил прозвище Маленький Неймар и привлек внимание европейских грандов. Однако сам Давид не спешил уходить. С официальным предложением купить игрока на «Аякс» выходила «Бавария», которая видела в нем замену Арьену Роббену, но амстердамский клуб отказался продавать его менее чем за 50 млн евро. К таким тратам мюнхенцы оказались не готовы. Проявляли интерес «ПСЖ», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». В итоге Давид продлил контракт с «Аяксом» и стал вторым после Дэйли Блинда самым высокооплачиваемым футболистом команды.



Однако дальше статистика пошла на спад. Виной тому стала травма мениска, которую он получил в 2019 году в матче группового этапа ЛЧ против «Челси» (4:4). Восстановление после повреждения не заняло много времени, но после возвращения в строй Нерес так и не смог отвоевать место в основе. В сезоне 2021/22 он отыграл в 22 матчах, в основном выходя на замену, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.



Для всех сторон было очевидно, что Нересу нужен второй шанс, который в «Аяксе» ему не готовы были дать. В итоге в январе 2022 года голландцы продали Нереса в «Шахтер» за 12 млн евро. Однако из-за начавшейся специальной военной операции Нерес не сыграл ни одного матчах за украинский клуб.

В день начала СВО в соцсетях Нереса появилось обращение латиноамериканских легионеров «Шахтера» и киевского «Динамо» к властям Бразилии с просьбой вывезти их с Украины. Никто из них не планировал продолжать там играть. В итоге бразильцы уехали, но в случае с Нересом донецкий клуб не остался в накладе. «Шахтер» сумел договориться о продаже игрока в «Бенфику» за 15,3 млн евро. В реальности португальцам пришлось заплатить всего 300 тысяч евро, поскольку остальное ушло на закрытие долга «Шахтера» перед «Бенфикой» за покупку Педриньо.



В Лиссабоне Нересу, казалось, удалось перезапустить карьеру. Он сразу стал игроком основы и набил за сезон-2022/23 12+16 по системе « гол+пас » во всех турнирах. Однако в текущем чемпионате у Давида опять не всё так хорошо. Он потерял доверие тренера, а вместе с ним и игровое время.

Автор: видео / Teo CRi / YouTube

Нерес — взрывной вингер с мощной левой. Способен играть на обоих флангах. Его отличает прекрасный дриблинг, за счет которого ему часто удается оторваться от своих опекунов. Таким образом, не удивительно, что Нерес стал для «Зенита» главной трансферной целью. На бумаге это отличная замена ушедшему Малкому. Однако с его трансфером не всё так просто.



Изначально сообщалось, что «Зенит» предложил «Бенфике» 21 млн евро за бразильского вингера. Португальцы требовали не менее 30 млн евро. Вскоре петербуржцы увеличили предложение до 30 млн , благо деньги у петербуржцев после продажи Малкома есть. Но и эта сумма «Бенфику» уже не устроила. По последним данным, «Зенит» увеличил предложение до 40 млн плюс 5 млн бонусами.



Кроме того, 22 августа появилась информация, что из-за санкций европейцам запрещено вести дела с российскими компаниями, на 50 и более процентов принадлежащих российскому государству. Таким образом «Зениту», спонсируемому «Газпромом», о Нересе можно даже и не мечтать. Однако португальское издание Record отметило, что санкции Евросоюза в данном случае не действуют. А пока в ожидании новых слухов расскажем еще пару интересных историй о бразильском вингере.



Гений пикапа Нерес встречается с немецкой моделью и фитнес-тренером Кирой Вайноной. Для знакомства с ней бразилец включил всё свое природное обаяние.

«Я нашел ее в (соцсети) и отправил личное сообщение: «Я Давид Нерес, иди ко мне». Как оказалось, для первого свидания этого было достаточно», — рассказывал Нерес.

Судя по всему, то свидание прошло удачно. Они до сих пор вместе. И хотя они еще не сыграли свадьбу, Вайнона ждет от него ребенка.

Отомстил за детские обиды

В детстве Нереса постоянно дразнили две сестры-соседки. Он не вдается в подробности, что именно они делали или говорили, но, видимо, обида на них запала ему глубоко в душу. Когда он уже стал зарабатывать большие деньги, Давид вернулся в свой старый район и позвал их на свидание.

«Я взял их обеих в номер пятизвездочного отеля. Сказал им, что мне нужно в туалет, взял ключи от машины и поехал домой, не заплатив за номер», — рассказал как-то Нерес.



В общем, никогда не дразните Давида Нереса.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

