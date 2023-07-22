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    СМИ: Малком уходит в «Аль‑Хиляль» за 60 млн евро

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    6 комментариев

    Нападающий «Зенита» Малком перейдет в клуб «Аль‑Хиляль» из Саудовской Аравии. Стоимость трансфера – 60 млн евро. Об этом 22 июля пишет «Матч ТВ» со ссылкой на канал R7 и журналиста Фабио Алейшо.

    Сегодня бразилец не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» (2:0). Главный тренер петербургской команды Сергей Семак объяснил это тем, что Малкома «решили обезопасить от всякого рода рисков» пока идут переговоры.

    Саудовская Аравия в этом году – крайне популярное направление для топ-футболистов из Европы. К примеру, в «Аль‑Хиляле» Малкома уже ждут Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невиш. А возглавляет команду известный португальский тренер Жорже Жезуш. В этой же лиге будут выступать Роберто Фирмино, Нголо Канте, действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и другие игроки. А Криштиану Роналду играет в Саудовской Аравии с прошлой зимы.

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    Комментарии 6

    Гость22 Июл 2023 в 22:11
    Малком с первого сезона во взрослом футболе был в сфере интересов скаутов ведущих клубов. Потом был чемпионский сезон в Коринтианс, после которого он перешел в скромный, Бордо, отлично подошедший для адаптации и развития карьеры . Бордо вскоре возглавил грамотный тренер Гурвеннек, "прокачавший" Малкома до уровня, позволявшего конкурировать с Килианом Мбаппе за звание самого перспективного начинающего игрока французского чемпионата. После трёх сезонов в Бордо он перешел в Барселону на позицию дублёра самого Месси. Быть дублёром Месси значит в основном сидеть на скамейке. Но, например, голом в ворота Реала он отметиться успел. После Барселоны был переход в Зенит, явно за игровой практикой и лидерством. Но вскоре после перехода Малком получил травму и очень долго восстанавливался. Терпение Зенита было вознаграждено в прошлом сезоне градом голов в ворота соперников. И вот новый вызов в лиге, куда потихоньку перебираются ведущие футболисты мира. Пожелаем Малкому успехов!
    +0−0
    Михаил Микушин22 Июл 2023 в 21:41
    Футбола уже давно нет... есть бизнес.....
    +1−0
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