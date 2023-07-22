СМИ: Малком уходит в «Аль‑Хиляль» за 60 млн евро

Нападающий «Зенита» Малком перейдет в клуб «Аль‑Хиляль» из Саудовской Аравии. Стоимость трансфера – 60 млн евро. Об этом 22 июля пишет «Матч ТВ» со ссылкой на канал R7 и журналиста Фабио Алейшо.



Сегодня бразилец не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Пари НН» (2:0). Главный тренер петербургской команды Сергей Семак объяснил это тем, что Малкома «решили обезопасить от всякого рода рисков» пока идут переговоры.



Саудовская Аравия в этом году – крайне популярное направление для топ-футболистов из Европы. К примеру, в «Аль‑Хиляле» Малкома уже ждут Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невиш. А возглавляет команду известный португальский тренер Жорже Жезуш. В этой же лиге будут выступать Роберто Фирмино, Нголо Канте, действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема и другие игроки. А Криштиану Роналду играет в Саудовской Аравии с прошлой зимы.

