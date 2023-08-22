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    Лада Дэнс зажгла в Нижнем на Дне города, а теперь ее состояние «резко ухудшилось»

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    Не успела Лада Дэнс оправиться от последствий ДТП, как 19 августа уже вышла на сцену в Нижнем Новгороде по случаю празднования Дня города. Однако выступление сильно сказалось на здоровье певицы — пришлось отменить телесъемку, заявил 22 августа концертный директор Сергей Пудовкин.

    «Произошло ухудшение самочувствия после выхода на сцену в Нижнем Новгороде», — приводит слова Сергея Пудовкина госагентство ТАСС. По его словам, Лада Дэнс не может выйти из дома, она находится под круглосуточным наблюдением врачей.

    17 августа телеведущий Андрей Малахов выложил кадры с лежавшей на больничной койке Ладой Дэнс. Артистка была с перебинтованной головой и шейным корсетом.

    Но уже 19 августа Лада Дэнс выступила перед жителями Нижнего Новгорода. На сцене она находилась под обезболивающими, заявлял Пудовкин.

    Сама авария произошла 5 августа. Поздним вечером три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В одной из них находилась исполнительница хитов «Девочка-ночь», «Аромат любви» и «Танцы у моря», которая возвращалась с корпоратива. Артистку госпитализировали на медицинском вертолете.

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    Комментарии 9

    Гость22 Авг 2023 в 17:56
    Все PR. Кроме некролога.
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