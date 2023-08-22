Лада Дэнс зажгла в Нижнем на Дне города, а теперь ее состояние «резко ухудшилось»

Не успела Лада Дэнс оправиться от последствий ДТП, как 19 августа уже вышла на сцену в Нижнем Новгороде по случаю празднования Дня города. Однако выступление сильно сказалось на здоровье певицы — пришлось отменить телесъемку, заявил 22 августа концертный директор Сергей Пудовкин.



«Произошло ухудшение самочувствия после выхода на сцену в Нижнем Новгороде», — приводит слова Сергея Пудовкина госагентство ТАСС. По его словам, Лада Дэнс не может выйти из дома, она находится под круглосуточным наблюдением врачей.



17 августа телеведущий Андрей Малахов выложил кадры с лежавшей на больничной койке Ладой Дэнс. Артистка была с перебинтованной головой и шейным корсетом.