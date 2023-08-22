Лада Дэнс зажгла в Нижнем на Дне города, а теперь ее состояние «резко ухудшилось»

Не успела Лада Дэнс оправиться от последствий ДТП, как 19 августа уже вышла на сцену в Нижнем Новгороде по случаю празднования Дня города. Однако выступление сильно сказалось на здоровье певицы — пришлось отменить телесъемку, заявил 22 августа концертный директор Сергей Пудовкин.
«Произошло ухудшение самочувствия после выхода на сцену в Нижнем Новгороде», — приводит слова Сергея Пудовкина госагентство ТАСС. По его словам, Лада Дэнс не может выйти из дома, она находится под круглосуточным наблюдением врачей.
17 августа телеведущий Андрей Малахов выложил кадры с лежавшей на больничной койке Ладой Дэнс. Артистка была с перебинтованной головой и шейным корсетом.
Но уже 19 августа Лада Дэнс выступила перед жителями Нижнего Новгорода. На сцене она находилась под обезболивающими, заявлял Пудовкин.
Сама авария произошла 5 августа. Поздним вечером три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В одной из них находилась исполнительница хитов «Девочка-ночь», «Аромат любви» и «Танцы у моря», которая возвращалась с корпоратива. Артистку госпитализировали на медицинском вертолете.