Певица Лада Дэнс серьезно пострадала в Подмосковье во время аварии

Певица Лада Дэнс серьезно пострадала в ДТП на трассе
Авария произошла в Подольске по направлению движения от Москвы на
Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что возвращавшаяся с корпоративного выступления исполнительница находится в состоянии средней степени тяжести после аварии. По его словам, для ее госпитализации понадобился медицинский вертолет. Он поблагодарил медицинские службы и МЧС и сказал, что виновника аварии будут устанавливать правоохранительные органы.