    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    762мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.81eur103.84

    Певица Лада Дэнс серьезно пострадала в Подмосковье во время аварии

    8681
    26 комментариев

    Певица Лада Дэнс серьезно пострадала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье вечером 5 августа. Там столкнулись три машины. Кроме артистки есть еще трое пострадавших, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    Авария произошла в Подольске по направлению движения от Москвы на 52-м километре трассы. По предварительной информации, водитель легковушки врезался в две ранее столкнувшиеся автомашины.

    Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что возвращавшаяся с корпоративного выступления исполнительница находится в состоянии средней степени тяжести после аварии. По его словам, для ее госпитализации понадобился медицинский вертолет. Он поблагодарил медицинские службы и МЧС и сказал, что виновника аварии будут устанавливать правоохранительные органы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ16

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close