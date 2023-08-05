Певица Лада Дэнс серьезно пострадала в Подмосковье во время аварии

Певица Лада Дэнс серьезно пострадала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье вечером 5 августа . Там столкнулись три машины. Кроме артистки есть еще трое пострадавших, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



Авария произошла в Подольске по направлению движения от Москвы на 52-м километре трассы. По предварительной информации, водитель легковушки врезался в две ранее столкнувшиеся автомашины.



Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что возвращавшаяся с корпоративного выступления исполнительница находится в состоянии средней степени тяжести после аварии. По его словам, для ее госпитализации понадобился медицинский вертолет. Он поблагодарил медицинские службы и МЧС и сказал, что виновника аварии будут устанавливать правоохранительные органы.

