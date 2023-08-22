В Москве приговорили дезинсектора по делу об отравлении арбузом, из-за которого погибли бабушка и внучка

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии дезинсектора Антона Котова, признанного виновным по делу о смертельном отравлении арбузом. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает 22 августа пресс-служба столичной прокуратуры.



Фигурант — 41-летний житель Подмосковья — осужден по статье о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Два года назад мужчина проводил дезинсекцию в «Магните» на Совхозной улице, используя инсектицидное средство. Как утверждает прокуратура, Котов решил «снизить объем работы», попросил сотрудника магазина покинуть помещение и обработал торговый зал вместе с продуктами, в том числе арбузами без упаковки.