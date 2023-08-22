Неизвестный экстремал шокировал туристов прыжком с Троицкого моста

Жители и гости Петербурга, оказавшиеся накануне вечером на Троицком мосту, были напуганы экстремальным поступком незнакомца. Мужчина, выйдя на середину переправы, перебрался через перила и устремился вниз. После этого сразу несколько человек набрали номер 112 и рассказали об увиденном.



Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, все действие разворачивалось накануне около десяти вечера. Неизвестный мужчина с рюкзаком за плечами спрыгнул с Троицкого моста со стороны Петропавловской крепости. Очевидцы не на шутку испугались за него. Но, как сообщили в экстренных службах, помощь прыгуну не понадобилась. Он самостоятельно добрался до берега.

