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    Неизвестный экстремал шокировал туристов прыжком с Троицкого моста

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    Жители и гости Петербурга, оказавшиеся накануне вечером на Троицком мосту, были напуганы экстремальным поступком незнакомца. Мужчина, выйдя на середину переправы, перебрался через перила и устремился вниз. После этого сразу несколько человек набрали номер 112 и рассказали об увиденном.

    Как стало известно «Фонтанке» 22 августа, все действие разворачивалось накануне около десяти вечера. Неизвестный мужчина с рюкзаком за плечами спрыгнул с Троицкого моста со стороны Петропавловской крепости. Очевидцы не на шутку испугались за него. Но, как сообщили в экстренных службах, помощь прыгуну не понадобилась. Он самостоятельно добрался до берега.

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