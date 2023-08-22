Кота Елисея на Малой Садовой опять обчистили. Очевидцы беспокоились, не стал ли следующим Чижик-Пыжик

Неизвестный молодой человек вечером 21 августа отобрал накопления у кота Елисея, который сидит на Малой Садовой улице. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.



Около 18.30 предприимчивый мужчина взобрался на карниз дома №8, где в углу на город смотрит сидящий кот Елисей. На кадрах видно, что мужчина ловко сгребает монеты себе в карман. Монеты на карнизе, которые трудно собрать вручную, молодой человек стряхивает на землю с помощью ударов ногой по жестяному покрытию.