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    Кота Елисея на Малой Садовой опять обчистили. Очевидцы беспокоились, не стал ли следующим Чижик-Пыжик

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    Неизвестный молодой человек вечером 21 августа отобрал накопления у кота Елисея, который сидит на Малой Садовой улице. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

    Около 18.30 предприимчивый мужчина взобрался на карниз дома №8, где в углу на город смотрит сидящий кот Елисей. На кадрах видно, что мужчина ловко сгребает монеты себе в карман. Монеты на карнизе, которые трудно собрать вручную, молодой человек стряхивает на землю с помощью ударов ногой по жестяному покрытию.

    читатель «Фонтанки»

    Елисея мужчина покинул традиционным для таких собирателей способом: спускаясь по выступам соседнего здания, магазина купцов Елисеевых.

    Свидетели высказали беспокойство: не станет ли статуя Чижика-Пыжика, которая также, как и Елисей, регулярно подвергается «чистке» от монет, следующим пунктом маршрута мужчины.

    Впрочем, не всегда собиратели монет демонстрируют акробатические умения: например, осенью 2022 года кота «обчистили» с помощью лестницы. А в мае того же года неизвестный воспользовался мусорным контейнером.

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    ЕлисейКота Елисея ограбили
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