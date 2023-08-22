Кота Елисея на Малой Садовой опять обчистили. Очевидцы беспокоились, не стал ли следующим Чижик-Пыжик

Неизвестный молодой человек вечером 21 августа отобрал накопления у кота Елисея, который сидит на Малой Садовой улице. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.
Около 18.30 предприимчивый мужчина взобрался на карниз дома №8, где в углу на город смотрит сидящий кот Елисей. На кадрах видно, что мужчина ловко сгребает монеты себе в карман. Монеты на карнизе, которые трудно собрать вручную, молодой человек стряхивает на землю с помощью ударов ногой по жестяному покрытию.
читатель «Фонтанки»
Елисея мужчина покинул традиционным для таких собирателей способом: спускаясь по выступам соседнего здания, магазина купцов Елисеевых.
Свидетели высказали беспокойство: не станет ли статуя Чижика-Пыжика, которая также, как и Елисей, регулярно подвергается «чистке» от монет, следующим пунктом маршрута мужчины.
Впрочем, не всегда собиратели монет демонстрируют акробатические умения: например, осенью 2022 года кота «обчистили» с помощью лестницы. А в мае того же года неизвестный воспользовался мусорным контейнером.