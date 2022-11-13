Кота Елисея с Малой Садовой лишили денег с помощью лестницы

Кот Елисей с Малой Садовой улицы Петербурга снова остался без заработанной мелочи. До него добрался находчивый горожанин с лестницей.
Восхождение молодого человека к постаменту памятника вечером 13 ноября снял читатель «Фонтанки». Судя по кадрам, снизу парня страховали знакомые.
читатель «Фонтанки»
Оказавшись на высоте второго этажа, он принялся перебирать оставшееся на «кошачьей полке». Традиционно горожане и гости бросают туда монеты.
В последний раз о подобном случае «Фонтанка» писала в середине мая. Тогда, чтобы покорить фасад, мужчина воспользовался мусорным контейнером.
Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги — считается, что, если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание сбудется.