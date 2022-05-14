За деньгами кота Елисея опять потянулись. Сбережения копились меньше недели

Памятник коту Елисею вновь стал жертвой жадного прохожего – всего через неделю после прошлого ограбления. На этот раз монетами решил поживиться взрослый мужчина.

Уже типичную для Малой Садовой улицы сцену заметил вечером субботы, 14 мая, корреспондент «Фонтанки». Он увидел, как забравшийся к постаменту человек сначала собирал монеты, а потом слезал вниз. На «земле» за ним наблюдали двое, которые с улыбками на лицах снимали все на телефон.



Судя по его действиям, для того, чтобы попасть наверх, ему пришлось найти поддон в ближайшем дворе и поставить его к припертому к стене мусорному контейнеру – с помощью них он и спустился.

