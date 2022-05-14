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    За деньгами кота Елисея опять потянулись. Сбережения копились меньше недели

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    Памятник коту Елисею вновь стал жертвой жадного прохожего – всего через неделю после прошлого ограбления. На этот раз монетами решил поживиться взрослый мужчина.

    Уже типичную для Малой Садовой улицы сцену заметил вечером субботы, 14 мая, корреспондент «Фонтанки». Он увидел, как забравшийся к постаменту человек сначала собирал монеты, а потом слезал вниз. На «земле» за ним наблюдали двое, которые с улыбками на лицах снимали все на телефон.

    Судя по его действиям, для того, чтобы попасть наверх, ему пришлось найти поддон в ближайшем дворе и поставить его к припертому к стене мусорному контейнеру – с помощью них он и спустился.

    Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    8 мая к коту Елисею пришла ловкая блондинка в спортивном костюме. Посмотреть, как она карабкается по стене, можно здесь.

    Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги — считается, что если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.

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