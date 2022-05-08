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    Бедный кот Елисей. К памятнику в центре Петербурга вновь пришли за «золотыми»

    6393
    2 комментария

    Хвостатый житель Центрального района Петербурга вновь лишился своих честно заработанных. В этот раз ради наживы фасад покоряла ловкая блондинка.

    Процесс «восхождения» к постаменту памятника кошкам, которые спасали Ленинград во время блокады, 8 мая заснял на видео корреспондент «Фонтанки». Случайные прохожие, в особенности дети, с любопытством следили за тем, как девушка карабкалась по стене. Когда она оказалась на земле, они ей поаплодировали.

    Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»

    Иногда охотники за «сокровищами» применяют подручные средства. Так, в феврале текущего года молодой человек поставил к стене уличное ограждение и с его помощью вскарабкался к Елисею. Петербуржец позже объяснил, что полез за монетками, потому что очень хотел есть.

    Кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице уже много лет и представляют собой скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс. В Петербурге существует традиция кидать им деньги — считается, что если мелочь не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.

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    Комментарии (2)

    07A
    Такие же ловкие дети, при советах, вылавливали монетки из фонтана на Пискаревском кладбище.
    Леонтий
    Есть девушки в русских селеньях!
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