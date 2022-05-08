Бедный кот Елисей. К памятнику в центре Петербурга вновь пришли за «золотыми»

Хвостатый житель Центрального района Петербурга вновь лишился своих честно заработанных. В этот раз ради наживы фасад покоряла ловкая блондинка.
Процесс «восхождения» к постаменту памятника кошкам, которые спасали Ленинград во время блокады, 8 мая заснял на видео корреспондент «Фонтанки». Случайные прохожие, в особенности дети, с любопытством следили за тем, как девушка карабкалась по стене. Когда она оказалась на земле, они ей поаплодировали.
Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Иногда охотники за «сокровищами» применяют подручные средства. Так, в феврале текущего года молодой человек поставил к стене уличное ограждение и с его помощью вскарабкался к Елисею. Петербуржец позже объяснил, что полез за монетками, потому что очень хотел есть.