В Старой Ладоге нашли мёртвого младенца. Тело лежало в подвале три недели

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых едва родившаяся девочка оказалась брошена в Волховском районе Ленинградской области. Судмедэкспертам предстоит установить, сделала ли она первый вдох.



Тело младенца обнаружили в подвале дома на Волховском проспекте села Старая Ладога накануне в десятом часу вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.

Поиски матери не заняли у полицейских много времени. Этой же ночью с сотрудниками объяснялась 29-летняя женщина, живущая в том же доме. По её словам, в ночь на 31 июля она рожала одна в квартире. Девочка, как заверяет, родилась мёртвой, и мать спрятала её в подвале.