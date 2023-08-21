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    В Старой Ладоге нашли мёртвого младенца. Тело лежало в подвале три недели

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых едва родившаяся девочка оказалась брошена в Волховском районе Ленинградской области. Судмедэкспертам предстоит установить, сделала ли она первый вдох.

    Тело младенца обнаружили в подвале дома на Волховском проспекте села Старая Ладога накануне в десятом часу вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.

    Поиски матери не заняли у полицейских много времени. Этой же ночью с сотрудниками объяснялась 29-летняя женщина, живущая в том же доме. По её словам, в ночь на 31 июля она рожала одна в квартире. Девочка, как заверяет, родилась мёртвой, и мать спрятала её в подвале.

    Насколько правдива версия о мёртворождённом ребёнке, установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

    На прошлой неделе младенца нашли в Бокситогорском районе Ленобласти. Мальчик был завёрнут в футболку и пакет и, по счастью, выжил. По подозрению в покушении на убийство новорождённого задержана многодетная мать.

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