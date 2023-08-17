Многодетная мать задержана за покушение на убийство младенца под Петербургом

Жительница Бокситогорского района Ленинградской области объясняет следствию, почему её новорождённого сына нашли в завязанном пакете в придорожных кустах.
О том, что в деле о покушении на убийство матерью новорождённого появилась подозреваемая, 17 августа сообщили в Следственном комитете Ленобласти. Задержана 41-летняя женщина из Пикалево.
По данным следствия, она родила мальчика в бане на участке в садоводстве «Металлург» и оставила его на улице в завязанном пакете. Днём 15 августа пищащий свёрток в кустах у дороги нашла местная жительница.
Ребёнок выжил. Его поместили в родильное отделение. В полиции сообщали, что мальчик в удовлетворительном состоянии.
«Женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — добавили в СК.
В Пикалево она работает помощником повара в кафе, воспитывает четверых детей, пишет 47news.