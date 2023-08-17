Многодетная мать задержана за покушение на убийство младенца под Петербургом

Жительница Бокситогорского района Ленинградской области объясняет следствию, почему её новорождённого сына нашли в завязанном пакете в придорожных кустах.



О том, что в деле о покушении на убийство матерью новорождённого появилась подозреваемая, 17 августа сообщили в Следственном комитете Ленобласти. Задержана 41-летняя женщина из Пикалево.

По данным следствия, она родила мальчика в бане на участке в садоводстве «Металлург» и оставила его на улице в завязанном пакете. Днём 15 августа пищащий свёрток в кустах у дороги нашла местная жительница.