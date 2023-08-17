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    Многодетная мать задержана за покушение на убийство младенца под Петербургом

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    5 комментариев

    Жительница Бокситогорского района Ленинградской области объясняет следствию, почему её новорождённого сына нашли в завязанном пакете в придорожных кустах.

    О том, что в деле о покушении на убийство матерью новорождённого появилась подозреваемая, 17 августа сообщили в Следственном комитете Ленобласти. Задержана 41-летняя женщина из Пикалево.

    По данным следствия, она родила мальчика в бане на участке в садоводстве «Металлург» и оставила его на улице в завязанном пакете. Днём 15 августа пищащий свёрток в кустах у дороги нашла местная жительница.

    Ребёнок выжил. Его поместили в родильное отделение. В полиции сообщали, что мальчик в удовлетворительном состоянии.

    «Женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — добавили в СК.

    В Пикалево она работает помощником повара в кафе, воспитывает четверых детей, пишет 47news.

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    Ленинградская область
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    Комментарии 5

    Гость17 Авг 2023 в 20:40
    Да таких теперь везде.
    +2−0
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