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    Райффайзенбанк ввел 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах для граждан и бизнеса

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    Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию в размере 50 % от суммы перевода за входящие операции из других банков в долларах США. Такие условия будут распространяться на граждан, а также малый и микро бизнес. Об этом 21 августа сообщает кредитная организация в своем телеграм-канале.

    Комиссия составит не менее 1 000 долларов США, но и не более 10 000 долларов. При этом она не будет применяться к зачислению долларовых зарплат, если у работодателя открыт в банке зарплатный проект.

    «Мы вынуждены ограничить количество входящих переводов в долларах США из-за изменений рыночных условий», — отмечают в Райффайзенбанке.

    Ранее там уже вводили заградительные комиссии на входящие долларовые переводы, но только для физлиц, и минимальная сумма комиссии стартовала от 500 долларов США.

    Австрийская Raiffeisen Bank International, которой принадлежит российский Райффайзенбанк, продолжает прорабатывать схему ухода из страны.

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