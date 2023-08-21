Райффайзенбанк ввел 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах для граждан и бизнеса

Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию в размере 50 % от суммы перевода за входящие операции из других банков в долларах США. Такие условия будут распространяться на граждан, а также малый и микро бизнес. Об этом 21 августа сообщает кредитная организация в своем телеграм-канале.



Комиссия составит не менее 1 000 долларов США, но и не более 10 000 долларов. При этом она не будет применяться к зачислению долларовых зарплат, если у работодателя открыт в банке зарплатный проект.



«Мы вынуждены ограничить количество входящих переводов в долларах США из-за изменений рыночных условий», — отмечают в Райффайзенбанке.

