Последняя форточка. Райффайзен вводит заградительную комиссию в 50% на валютные переводы из других банков

Последний из крупнейших российских банков — Райффайзенбанк, который сохранял возможность совершать валютные переводы за границу, с 20 июня вводит комиссию в 50% на зачисление долларов из других банков, 9 июня сообщает ТАСС.



До этого момента Райффайзенбанк оставался одним из немногих окошек, позволяющим российским гражданам совершать оплату и валютные переводы в Европу. Теперь для обычных пользователей банка такая привилегия станет гораздо дороже.

Пресс-центр Райффайзенбанка уточняет, что комиссия на зачисление средств в долларах США установлена только для физических лиц, и она не будет превышать 500 USD. Новые условия не касаются входящих переводов на счета юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.