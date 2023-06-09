Последняя форточка. Райффайзен вводит заградительную комиссию в 50% на валютные переводы из других банков

Последний из крупнейших российских банков — Райффайзенбанк, который сохранял возможность совершать валютные переводы за границу, с 20 июня вводит комиссию в 50% на зачисление долларов из других банков, 9 июня сообщает ТАСС.
До этого момента Райффайзенбанк оставался одним из немногих окошек, позволяющим российским гражданам совершать оплату и валютные переводы в Европу. Теперь для обычных пользователей банка такая привилегия станет гораздо дороже.
Пресс-центр Райффайзенбанка уточняет, что комиссия на зачисление средств в долларах США установлена только для физических лиц, и она не будет превышать 500 USD. Новые условия не касаются входящих переводов на счета юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.
Помимо Райффайзенбанка, переводы за границу можно совершать при помощи других банков, например, Тинькофф Банка, однако в данном случае список стран сильно ограничен, европейских стран в списке и вовсе нет. В теории заплатить за, например, номер в отеле, через Тиньков можно. Но перевод будет совершаться через банки других стран, у которых открыты счета в России — Киргизии, Казахстана или Белоруссии. Это будет занимать гораздо больше времени, чем обычные переводы, и с внушительными комиссиями.