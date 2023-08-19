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    На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация

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    На борту российской межпланетной станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация. Об этом 19 августа сообщает Роскосмос.

    В соответствии с программой полёта был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту, однако из-за случившегося станция не смогла выполнить маневр с заданными параметрами.

    В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.

    «Луна-25» должна сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Посадка ожидается 21 августа, писала «Фонтанка». Станция уже передала первые снимки из космоса.

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    Комментарии 101

    Гость19 Авг 2023 в 19:52
    Ничего не меняется
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