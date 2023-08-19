На борту станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация

На борту российской межпланетной станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация. Об этом 19 августа сообщает Роскосмос.



В соответствии с программой полёта был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту, однако из-за случившегося станция не смогла выполнить маневр с заданными параметрами.



В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.

«Луна-25» должна сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Посадка ожидается 21 августа, писала «Фонтанка». Станция уже передала первые снимки из космоса.