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    Под Петербургом из глубокой западни спасали «кавказского пленника»

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    Почти час потребовался пожарным, чтобы вызволить кавказскую овчарку, которая упала в овраг и запуталась в ветвях во Всеволожском районе Ленобласти.

    Автор: ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»

    Нелёгкая спасательная операция развернулась в деревне Корабсельки накануне в десятом часу вечера, сообщили в «Леноблпожспасе» 18 августа. Помощь требовалась 14-летнему Максу. Его поздняя прогулка обернулась падением с десятиметрового склона.

    Дежурная смена 147 пожарной части Всеволожского отряда продиралась к нему через заросли. Немолодой пёс угодил в ловушку из веток и не мог самостоятельно встать на лапы — вероятно, падая, он получил травмы.

    Макса эвакуировали на мягких носилках и вернули хозяевам с настоятельной рекомендацией показать натерпевшегося друга ветеринару.

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