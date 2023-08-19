Под Петербургом из глубокой западни спасали «кавказского пленника»

Почти час потребовался пожарным, чтобы вызволить кавказскую овчарку, которая упала в овраг и запуталась в ветвях во Всеволожском районе Ленобласти.
Автор: ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»
Нелёгкая спасательная операция развернулась в деревне Корабсельки накануне в десятом часу вечера, сообщили в «Леноблпожспасе» 18 августа. Помощь требовалась 14-летнему Максу. Его поздняя прогулка обернулась падением с десятиметрового склона.
Дежурная смена 147 пожарной части Всеволожского отряда продиралась к нему через заросли. Немолодой пёс угодил в ловушку из веток и не мог самостоятельно встать на лапы — вероятно, падая, он получил травмы.
Макса эвакуировали на мягких носилках и вернули хозяевам с настоятельной рекомендацией показать натерпевшегося друга ветеринару.