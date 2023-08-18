В Петербурге в больницу привезли мальчика, на которого напала белка

Зверёк с пушистым хвостом и развитыми челюстями покусился на петербургского школьника. Под конец летних каникул ребёнку предстоит курс вакцины против бешенства.



Как сообщили в Педиатрическом университете 18 августа, белка укусила 8-летнего мальчика, когда он был на даче. Нападение, как говорят, было внезапным: ребёнок собирал малину на участке, когда из кустов выскочил грызун и цапнул за руку.



Родили, судя по всему, осведомлены об опасности заболеваний, переносчиками которых могут быть белки. Мальчика отвезли в травмпункт на севере города, откуда его направили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.

