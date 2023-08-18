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    В Петербурге в больницу привезли мальчика, на которого напала белка

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    Зверёк с пушистым хвостом и развитыми челюстями покусился на петербургского школьника. Под конец летних каникул ребёнку предстоит курс вакцины против бешенства.

    Как сообщили в Педиатрическом университете 18 августа, белка укусила 8-летнего мальчика, когда он был на даче. Нападение, как говорят, было внезапным: ребёнок собирал малину на участке, когда из кустов выскочил грызун и цапнул за руку.

    Родили, судя по всему, осведомлены об опасности заболеваний, переносчиками которых могут быть белки. Мальчика отвезли в травмпункт на севере города, откуда его направили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.

    Там обработали рану и приняли меры, необходимые для профилактики бешенства и других инфекций.

    «К нам поступают дети с укусами различных животных, в том числе, диких: лис, ежей, енотов. Белка — грызун, у которого развиты челюсти, она может нанести серьёзную травму. Но главная опасность — это инфицирование. Бешенство — смертельная болезнь, и при укусах животных необходимо своевременно ввести пострадавшему антирабическую вакцину», — рассказал детский хирург Данил Колесников.

    На этой неделе от общения с енотом в центре города пострадала 7-летняя девочка. Ещё одному ребёнку медицинская помощь потребовалась после встречи с более привычным и неприятным обитателем Петербурга — крысой.

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