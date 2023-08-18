В Петербурге в больницу привезли мальчика, на которого напала белка

Зверёк с пушистым хвостом и развитыми челюстями покусился на петербургского школьника. Под конец летних каникул ребёнку предстоит курс вакцины против бешенства.
Как сообщили в Педиатрическом университете 18 августа, белка укусила 8-летнего мальчика, когда он был на даче. Нападение, как говорят, было внезапным: ребёнок собирал малину на участке, когда из кустов выскочил грызун и цапнул за руку.
Родили, судя по всему, осведомлены об опасности заболеваний, переносчиками которых могут быть белки. Мальчика отвезли в травмпункт на севере города, откуда его направили Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.
Там обработали рану и приняли меры, необходимые для профилактики бешенства и других инфекций.
«К нам поступают дети с укусами различных животных, в том числе, диких: лис, ежей, енотов. Белка — грызун, у которого развиты челюсти, она может нанести серьёзную травму. Но главная опасность — это инфицирование. Бешенство — смертельная болезнь, и при укусах животных необходимо своевременно ввести пострадавшему антирабическую вакцину», — рассказал детский хирург Данил Колесников.
На этой неделе от общения с енотом в центре города пострадала 7-летняя девочка. Ещё одному ребёнку медицинская помощь потребовалась после встречи с более привычным и неприятным обитателем Петербурга — крысой.