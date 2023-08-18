Жительница Подмосковья жаловалась врачу на лишний вес, а узнала о седьмом месяце беременности

В Наро-Фоминске 32-летняя женщина обратилась в женскую консультацию из-за резкого набора веса, изменений настроения и затруднений при ходьбе. На УЗИ выяснилось, что пациентка находится на 29-й недели беременности, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.



До этого момента женщина не подозревала о своем положении, поэтому не обращалась за медицинской помощью. Её направили в Наро-Фоминский перинатальный центр.



Ситуацию усугублял лишний вес — женщина весила 157 килограммов, также у будущей мамы диагностирован диабет второго типа. На 36-й неделе беременности врачи предприняли меры для стимуляции созревания легких ребенка, а на 37-й неделе провели кесарево сечение. Операция прошла успешно, с использованием местной анестезии.