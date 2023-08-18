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    Путин решил, кто поедет на 78-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорке

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    Российскую делегацию на 78-й Генеральной Ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сказано в распоряжении президента Владимира Путина.

    Помимо Лаврова, в состав делегации вошли: Сергей Вершинин (заместитель главы МИД), Григорий Карасин (председатель комитета по международным делам Совета Федерации), Василий Небензя (постоянный представитель России при ООН), Леонид Слуцкий (председатель комитета Государственной думы по международным делам).

    Министерство иностранных дел, согласно распоряжению, должно будет утвердить состав советников и экспертов делегации.

    78-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоится 20–22 сентября 2023 года. Еще в конце июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин не собирается в Нью-Йорк.

    Долго обсуждалось и участие Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» (G20) в Индии. В Нью-Дели надеялись на личное присутствие президента России, однако Песков заявил, что Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите.

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