Настя Ивлеева извинилась за то, что скормила морскую свинку ведущей программы «Алена, блин!»

В новом выпуске шоу Насти Ивлеевой Agent Show телеведущая Алена Жигалова, известная своими скандальными интервью на канале «Алена, блин!», съела вареную морскую свинку, что вызвало бурную общественную реакцию. В итоге выпуск был удален, а Ивлеева попросила прощения у своей аудитории.

Что случилось в Agent Show? На шоу в рубрике «Телефончик на базу» Жигаловой дали выбор: либо она отдает Ивлеевой свой смартфон и позволяет ей читать сообщения, либо она съедает кусок вареной морской свинки. «Алена, блин» без раздумий выбрала последнее.



«Это нет сразу. Сожру. Она [свинка] симпатичная. Телефон не дам никому», — заявила Жигалова и откусила кусок свинки.

Но это не устроило блогершу Ивлееву, которая попросила ведущую еще съесть голову питомца, чтобы закрепить результат. Но Жигалова только надкусила шею грызуна.



Реакция зрителей

Эта сцена вызвала критику со стороны зрителей. В итоге создателей Agent Show и Жигалову обвинили в жестоком обращении с животными. Дошло и до требований закрыть канал Ивлеевой.

К истории подключилась в том числе глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая назвала ситуацию «редкостным дебилизмом», поскольку, по ее словам, Россия борется с жестоким обращением с животными, а в программе пропагандируется иное.



Реакция Жигаловой и Ивлеевой

Несмотря на обрушившуюся критику, Жигалова вступилась за ведущую Agent Show и напомнила, что морская свинка является традиционным блюдом во Франции, Перу, США, Чили и других странах. «А на крольчатину, которая является одним из самых диетических видов мяса, вы так же реагируете?» — возмутилась Алена Жигалова, прикрепив тот самый отрывок с шоу.



Последнее слово оказалось за Настей Ивлеевой. Автор шоу рассказала, что мясо свинки было куплено в специализированном магазине. По ее словам, там продаются специально выращенные кормовые свинки и мыши для различных пресмыкающихся. С другой стороны блогерша призналась, что эта сцена была неэтичной.

