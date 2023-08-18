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    Лисы-хулиганы таскают тапки и роют норы в поселке под Пушкином

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    Поселок Александровская в Пушкинском районе Петербурга облюбовали лисы. Они хулиганят, резвятся и не обращают особого внимания на людей.

    О лисьих бесчинствах «Фонтанке» 18 августа рассказал очевидец, подкрепив слова снимками. Животные, отметил он, приходят второй день — сначала одна, а сегодня ночью уже две.

    Фото: читатель «Фонтанки» Денис
    Фото: читатель «Фонтанки» Денис
    Фото: читатель «Фонтанки» Денис
    Фото: читатель «Фонтанки» Денис
    Фото: читатель «Фонтанки» Денис
    Фото: читатель «Фонтанки» Денис
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    «Устроили игры на свежескошенном газоне, с крыльца растащили тапки, разбросали по участку, роют норы. Людей не боятся, заходят как к себе домой», — рассказал читатель. Лис приходится пугать палкой и отгонять — хозяева дома опасаются, что у лис может быть бешенство, а в семье есть младенец. «Но больно красивые», — отмечает наш собеседник.

    Бывают лисы и более наглыми — месяц назад одна залезла в дом под Выборгом, но хозяева этого не оценили.

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