Сколько стоят автобусные туры в Петербург и как распланировать поездку

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» изучила десятки предложений автобусных туров из регионов России в Петербург. Часто это дешево, но чаще — сердито и беспощадно к своему здоровью. В Петербурге рады всем туристам, но как можно уберечь себя, родственников и знакомых от лишних приключений, читайте в нашем материале.



Петербург вошел в топ — 3 августовских направлений, которые отечественные туристы выбирают для коротких путешествий по России. Как рассказали в комитете по туризму, наиболее популярны у гостей города на Неве туры длительностью три — четыре дня. На них приходится почти каждая третья поездка. Один из самых дешевых вариантов из регионов — пакетный автобусный тур.



«Средние траты туристов, совершивших поездку в Петербург на автобусе, в 2,5 раза ниже средних расходов на поездку, характерных в целом для всех российских туристов: 16–17 тысяч рублей с человека за поездку против 39,7 тысяч рублей. Туристы, путешествующие автобусами, в среднем в половину меньше тратят на проезд до Петербурга, проживание и питание на территории города», — сообщили в комитете «Фонтанке».



«Автобусный и автомобильный туризм играет свою роль, он удобен для определенного количества потребителей, и это не замещение, а дополнение предложения города», — добавил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Но доля туристов, приезжающих в Петербург на автобусах, составляет, по данным комитета, всего порядка 3 %.

В последние два года наблюдается небольшое увеличение таких поездок.

Чаще всего автобусными турами в Петербург, по данным комитета, приезжают туристы из Москвы и Московской области, Новгородской области, Республики Карелия, Рязанской, Ивановской и других регионов ЦФО. Но есть и более дальние варианты автобусных туров — с юга России, Поволжья и даже с Урала и Сибири.



Три — четыре дня плотных экскурсий в Петербурге компенсируются в таких турах двумя — тремя днями в дороге. Независимо от точки выезда, Челябинска ли, Краснодара ли, суммарно с проживанием, экскурсиями и завтраками это стоит уже 25 — 35 тысяч рублей с человека, что в разгар летних каникул и отпусков может быть близко к стоимости одного лишь билета на самолет туда — обратно до Петербурга. Но качество может страдать.



Типичный пример — августовский тур из Краснодара. Выезд в шесть утра. Санитарные остановки на маршруте каждые 3 — 4 часа. К вечеру следующего дня прибытие в Петербург. Ужин самостоятельно. На следующий день — «Экскурсия по территории Петропавловской крепости». На другой день — самостоятельная экскурсия в Эрмитаж с самостоятельным возвращением в отель. «Посещение Казанского собора — в подарок». На третий день — посещение Кронштадта и Никольского Морского Собора «с поездкой по дамбе Финского залива». В последний день пара часов в Царском Селе во дворце и отправление обратно — еще 1,5 — 2 дня в пути. В программе гиды, завтраки и «входные билеты».



Суровым уральцам и сибирякам в местном турагентстве предлагают сразу после почти двух суток в пути отправиться на обзорную автобусную экскурсию по Петербургу. До двух ночи обещают показывать Медного всадника, Михайловский замок, «парадные набережные и площади», а на утро запланирован выезд в Петергоф.

Справедливости ради надо отметить, что есть и более человечные туры. Например, минское турагентство за 155 долларов (15 тысяч рублей) предлагает программу и с прогулкой по воде, и с разводом мостов, и целым днём в Пушкине. Но это, скорее, исключение.



Отзывы на такие путешествия, если судить по группам в соцсетях и сайтам турагентств, сплошь положительные. Более опытные туристы лишь аккуратно рекомендуют уточнять возраст автобуса и наличие кондиционера. На впечатления может повлиять и возраст детей в поездке — в некоторые туры допускают только школьников от 7 лет и старше. Важна может быть даже личность водителя — опытные знают, с кем дорога пролетит незаметно.

Но даже самые яркие впечатления от города может испортить тяжелая дорога, особенно с детьми. Один из примеров — в колонке на «Фонтанке».







Как спланировать отдых в Петербурге

«Рассматривая туры в Петербург как вариант именно летнего отдыха, мы понимаем, что экскурсионные туры всегда выступают здесь «вторым выбором» по отношению к морскому отдыху, который остается в приоритете для большинства российских семей», — напомнила исполнительный директор группы компаний «Тари Тур» в Петербурге Оксана Лебедева.

Как она рассказала «Фонтанке», «свозить семью на море» — это часть образа жизни и основной вариант ежегодного отпуска, который и забирает основной бюджет на путешествия для россиян. На долю экскурсионного тура — «второго отпуска» — остаются, в принципе, меньшие суммы.



«Мы заметили, что если традиционно наибольшей популярностью пользуются недельные туры, то в этом году перевес оказался на доле пятидневных программ. Но при этом растет популярность туров выходного дня, так называемых «сити брейков» и коротких, но повторных визитов», — рассказала она.

По её словам, пакетное предложение, тур, а не «голое» размещение в отеле с намерением приобрести экскурсии «на месте» — действительно самое выгодное решение. Так можно реально сэкономить до 30 % от конечной стоимости отпуска.



«В этом случае и отель, и экскурсии вы приобретете по групповой цене, которая в разы отличается от индивидуальной. Есть семьи, которым не обязателен сытный «шведский стол» перед экскурсией, а, скажем, круассана с чашечкой кофе бывает достаточно. Для таких гостей подойдет выбор размещения без завтрака, экономия может составить до 800 рублей на человека в сутки», — рассказала Лебедева.



Также она рекомендует анализировать состав экскурсионной программы. Некоторые туры включают атмосферные пешеходные экскурсии по парадной части города.

«Как правило, наличие таких экскурсионных дней положительно сказывается на цене, так как гостю не нужно оплачивать транспорт, а впечатления, которые можно получить на программе, не менее яркие, чем на экскурсиях с транспортом», — рекомендует Лебедева.



А если гости бывали в Петербурге прежде, то исполнительный директор рекомендует подбирать туры с нестандартными маршрутами и новыми достопримечательностями, чтобы не переплачивать за повторы.



Более опытные туристы и вовсе могут обойтись без тура или дополнить аскетичные предложения туроператоров самостоятельно. Например, гид и тревел-блогер Александра Нусс советует искать жилье самостоятельно — на «Суточно.ру», «Яндекс.Путешествиях», «Островке» и других сервисах, внимательно читая отзывы. При этом снимать апартаменты в Петербурге можно совсем не в центре, но у линии метро, что сэкономит и деньги, и время.



Перед поездкой она рекомендует подписаться в соцсетях на блогеров, которые рассказывают про Петербург — их сейчас много. От них можно узнать про бесплатные смотровые площадки, недорогие кафе и рестораны и необычные места, которые часто бывают бесплатными.



«Если выбирать какие-то водные прогулки, и хочется сильно катер, например, то можно взять катер без капитана. Это гораздо дешевле, на компанию из четырёх человек можно классно покататься, но при этом сэкономить деньги, — рекомендует Александра — Желательно не заходить в кафе и рестораны, которые на Невском проспекте, потому что либо это столовые, которые абсолютно не проверены, либо ценник может быть завышен, а качество еды может ему не соответствовать. Лучше перед походом почитать отзывы на Яндекс.Картах и на ДубльГИСе и прийти уже подготовленным».



Как альтернативу автобусным экскурсиям Нусс рекомендует, например, машину в аренду. Можно взять готовый маршрут, который есть на каждом сайте туркомпаний, забить в навигатор и прокатиться в удобном ритме, как по Петербургу и окрестностям, так и, например, в Карелию, и на компанию это выйдет не сильно дороже.



Советы по спасению отпуска ищите среди статей «Фонтанки», которые вышли в проекте «Отличный Петербург». Там вы найдете все, чтобы поездка в наш город не оказалась разочарованием.

Илья Казаков, «Фонтанка»

