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    Минтранс создает рабочую группу для строительства ВСМ Петербург-Москва

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    Для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург-Москва будет создана рабочая группа, пишет 18 августа РБК со ссылкой на Минтранс РФ.

    Уточняется, что проектированием маршрута занимается РЖД. Минтранс проработает варианты развития ВСМ и «на других направлениях, озвученных президентом Владимиром Путиным».

    Напомним, ранее было заявлено, что новая железнодорожная магистраль сократит время пути между столицами с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. А до Великого Новгорода из Петербурга можно будет доехать за 29 минут. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом здесь.

    Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей, а для его реализации и в Москве, и в Петербурге будут изымать земельные участки и переселять из жилых домов.

    17 августа президент РФ Владимир Путин снова привлёк внимание к проекту ВСМ между двумя столицами.

    «Сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», — сказал Путин в четверг на церемонии запуска третьей линии Московских центральных диаметров.

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