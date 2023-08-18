Минтранс создает рабочую группу для строительства ВСМ Петербург-Москва

Напомним, ранее было заявлено, что новая железнодорожная магистраль сократит время пути между столицами с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. А до Великого Новгорода из Петербурга можно будет доехать за 29 минут. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом здесь .

Уточняется, что проектированием маршрута занимается РЖД. Минтранс проработает варианты развития ВСМ и «на других направлениях, озвученных президентом Владимиром Путиным».

Для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург-Москва будет создана рабочая группа, пишет 18 августа РБК со ссылкой на Минтранс РФ.

Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн рублей, а для его реализации и в Москве, и в Петербурге будут изымать земельные участки и переселять из жилых домов.



17 августа президент РФ Владимир Путин снова привлёк внимание к проекту ВСМ между двумя столицами.

