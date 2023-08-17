Панно с рыбками дома на Садовой вернулось с реставрации. И снова у помойки

Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Петербуржец за свой счет отреставрировал декоративное панно с рыбками, которое украшало фасад дома в центре Петербурга — пока во время замены окон в парадной не перекочевало на помойку. Договор был, что дальше дело за коммунальщиками: они должны повесить рыбок обратно. Однако ЖКС не спешит выполнять обещанное и заказал экспертизу технического состояния панно. И теперь конструкция пока что снова соседствует с мусорными баками.



Во время замены окон в парадных дома на Садовой улице, 67, на пересечении с набережной канала Грибоедова, рабочие сняли на втором этаже декоративное панно с рыбками — аналогичные элементы украшают все оконные проемы лестниц здания. Несмотря на то, что это здание не является ни историческим, ни памятником (оно было построено в 1959 году по индивидуальному проекту), его все же можно считать украшением центра города, а внешний облик дома запоминается, в том числе, благодаря тем самым панно.

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Демонтированная конструкция в плачевном состоянии потом обнаружилась у мусорных контейнеров, а после того, как об этом заговорили в соцсетях, переехала в подвал ЖКС №2 Адмиралтейского района, по версии коммунальщиков — как раз для последующей реставрации. Районные власти сообщили, что восстановить элемент декора и повесить на место управляющая компания должна была еще до 10 октября 2022 года. Была даже попытка починить его, но явно неудачная — на этот раз «рыбки» остались в подвале. Когда все сроки истекли, житель дома Роман отправился вызволять панно, чтобы отреставрировать его самостоятельно.



Как это происходило, «Фонтанка» подробно рассказывала.

Петербуржец самостоятельно занялся восстановлением: нашел реставратора, потом второго — когда первый не справился с задачей, за работы также заплатил из своего кармана. От жилкомсервиса требовалось только одно (и эту договоренность ранее управляющая компания подтверждала, в том числе, и «Фонтанке») — после реставрации установить декор обратно.

В августе реставрация была завершена, и панно приехало домой. По предварительной договоренности, элемент должны были установить 18 августа. Теперь будущее панно туманно, и пока оно не прояснилось, декоративный элемент отправили на хранение все у тех же мусорных баков — за отгороженную решетку вместе с вениками и другими коммунальными принадлежностями для уборки.



Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





При этом на портале «Наш Санкт-Петербург» еще в ноябре появился ответ районной администрации на прошлогоднюю же жалобу на демонтаж панно. В нем говорится, что восстановление архитектурного элемента было внесено в план текущего ремонта управляющей организации на 2022 год, а работы по восстановлению панно были выполнены — силами управляющей организации. «Но председатель совета МКД (многоквартирного дома. — Прим. ред.) отказал в установке указанного панно в первоначальное проектное положение. Панно было изъято председателем МКД для более качественной реставрации», — говорится в ответе.





Роман пояснил редакции: он не является председателем совета дома, а заодно показал, какую «реставрацию» выполнили коммунальщики — в каком виде он забрал конструкцию из ЖКС.

Фото: житель дома Роман Поделиться Поделиться





Сам элемент выполнен на металлическом каркасе из цементно-бетонной смеси с добавлением мелкого щебня. За то время, пока панно хранилось у управляющей компании, на нем успели появиться следы попыток восстановить конструкцию с помощью штукатурки. Качество этой работы как минимум вызывало вопросы. Да и безопасность тоже — под воздействием осадков конструкция могла лишиться штукатурных наслоек.



Как реставрировали панно

«Роман привез нам его (панно. — Прим. ред.) в мастерскую, я удивился, что весь исторический каркас со всеми перронами, со всеми штифтами был достаточно целый», — рассказал художник-скульптор Иван Лопатин, который выполнил реставрацию. Он отметил, что общее состояние при этом было плачевным — у конструкции наблюдалось множество утрат.

Иван работает с камнем давно — еще со времен учебы в академии им. Штиглица. Одна из самых известных работ скульптора — это памятник фронтмену группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу, который установлен на Богословском кладбище и где каждый год в июле в день смерти музыканта собираются фанаты Горшка.

Скульптор рассказал, что для восстановления панно с рыбками использовал тот же материал, из которого и выполнена конструкция, — цементно-бетонную смесь. «Это было советское время, а там любили из подобных материалов отливать», — пояснил Иван. Оригинальная смесь и та, которая использовалась при реставрации, конечно, не полностью идентичны, что и понятно, все же у них разница в «возрасте» — 64 года.

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Иван подчеркнул, что самые опасные моменты для целостности конструкции — это ее транспортировка до места и монтаж. «Естественно, при транспортировке панно может потрескаться. Но поскольку оно находится на каркасе, ничего не отвалится», — добавил собеседник.





Предполагается, что работа выполняется в два этапа: основная, которая уже была проведена в мастерской, а затем после транспортировки и после монтажа при необходимости, например если возникла трещина, конструкция дорабатывается. «Даже гранит имеет свою подвижность, — поясняет художник. — Поэтому никакой трагедии нет. Основная задача — правильно прикрепить».



Роман рассказал, что забрал панно 15 августа, в своей столярной мастерской сам сделал каркас из фанеры, чтобы довезти конструкцию в максимальной целостности до дома.



«Меня встречала целая комиссионная группа из десяти человек. Они сняли панно с машины и потом — я даже не знал, кто эти люди, — начали пальцем тыкать в разные места, которые их беспокоят в исполнении этой работы», — пояснил житель дома. В разговоре с «Фонтанкой» Роман уточнил, что не является специалистом в этой сфере, однако визуально работа его устроила. «Когда я обсуждал результат этой работы, Иван мне сказал, что он никуда не денется, будет участвовать в установке, если надо, и вернется после того, как установка будет завершена», — добавил Роман.



По словам петербуржца, представители управляющей компании заговорили, что вешать панно не будут, мол, а вдруг после этого конструкция или ее часть отвалится. Более того, пригрозили демонтировать и другие панно, если увидят, что конструкции несут опасность. Потом коммунальщики сообщили, что надо заказывать экспертизу проведенной реставрации, добавил мужчина. При этом, пока панно находилось в мастерской на восстановлении, с Романом по вопросу контроля этих работ никто не связывался — ни ЖКС, ни районная администрация.



«Получилось, что я сделал все, что было в моей компетенции, а их (ЖКС. — Прим. ред.) часть договора — под вопросом, — констатировал Роман. — По вчерашней реакции такое ощущение, что я стал почему-то врагом, хотя я просто пытался этот процесс наконец-то завершить». 17 августа он сообщил редакции, что с ним связался управдом и сообщил: установка откладывается на непонятный срок, потому что жилкомсервис не готов брать на себя ответственность за монтаж.



Редакция направила запрос в администрацию района и ЖКС №2 с просьбой прокомментировать ситуацию.



В районной администрации в ответ сообщили, что панно, которые украшают фасад, «не представляют художественной и исторической ценности». Со ссылкой на итоги осмотра сотрудниками ЖКС чиновники заявили, что бетон, из которого выполнено панно, «имеет частичные разрушения, пористость, трещины, сколы и выкрашивания, что может привести к разрушению и выпадению элементов рисунка».



В итоге жилкомсервис заказал экспертизу, которая должна определить техническое состояние панно и возможность его монтажа на прежнее место. «По результатам экспертизы будет принято соответствующее решение о возможности/невозможности использования конструкции панно», — констатировали в администрации.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»