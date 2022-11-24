Маршрут: фасад — помойка — реставратор. Как дом на канале Грибоедова спасает свое панно с рыбками

Жители дома в центре Петербурга спасают декоративное панно, которое пало жертвой замены окон в парадной. У коммунальщиков другая версия: декор сняли из-за аварийности, и забрали для восстановления на хранение. Вот только почему-то сами обитатели дома нашли панно на помойке, а теперь реставрируют за свой счет.



В Петербурге регулярно происходят ситуации, когда исторические дома лишаются своих оригинальных дверей, окон и витражей, которые управляющие компании меняют на «современные», а также декоративных элементов фасада.



С аналогичной ситуацией столкнулся и дом на пересечении Садовой улицы и набережной канала Грибоедова: во время замены оконных блоков на лестничной площадке коммунальщики выломали декоративное панно, которое украшает окно на втором этаже. Несмотря на то, что здание построили в советское время, жители отнеслись к сохранению облика дома с заботой, которая, пожалуй, может служить примером.



Дом с панно помнит, наверное, каждый, чей маршрут пролегает по каналу Грибоедова. Здание построили в 1959 году по индивидуальному проекту. На фасаде, выходящем на набережную, оконные заполнения на лестницах украшают панно с изображением животных: рыб, уток, белок, журавлей, лошади и голубей. Внутри тоже необычно уютно: на лестницах расставлены растения в кадках, на площадках чисто.



Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Поделиться Поделиться





В конце 2021 года в доме начали менять окна на лестничных площадках. Вместо «цельных окон» установили стеклопакеты с импостами (перемычки, которые делят окна на части, в данном случае квадрат разделен на четыре поменьше). Внешне новый вариант проигрывал оригиналу хотя бы потому, что панорамная задумка была явно испорчена: если раньше в окно было видно панно, а сквозь него — центр города, то теперь картинка потерялась из-за толстых перемычек.



Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Фото: Читатель «Фонтанки» Роман Поделиться Поделиться





Роман, один из жильцов дома, планировал в будущем самостоятельно привести в порядок оригинальные рамы окон в парадных.

«Я считаю, что эти окна тоже имеют право на бережное сохранение согласно оригинальной задумке архитектора. А сейчас оконная рама имеет перемычки, которые перекрывают и канал Грибоедова, и купол Исаакиевского собора, — констатировал собеседник. — Я предполагал, что на определенном этапе, когда у меня будет загруженность поменьше, я сам отреставрирую их для всего дома, потому что у меня и оборудование есть, а краску снять и отформатировать, воссоздать геометрию — это не так сложно».



О том, что панно демонтировали, Роман узнал от друзей, которые увидели информацию в соцсетях. «Говорят: одно из твоих любимых панно сейчас стоит возле ваших мусорных контейнеров», — рассказывает мужчина. Жильцы забили тревогу. По их мнению, помойку панно покинуло не в последнюю очередь из-за поднявшегося шума. В итоге жилищники забрали декоративный элемент к себе на хранение.

Жители начали требовать от них отреставрировать панно и вернуть на место. В ответ на обращение на портале «Наш Санкт-Петербург» из администрации Адмиралтейского района пришел ответ: «Работы по ремонту и восстановлению архитектурного элемента панно «с рыбками» по указанному адресу предусмотрены проектом адресной программы на 2022 год, и будут выполнены в срок до 10.10.2022». Также сообщалось, что в случае, если ЖКС №2 до 17 октября не проведет эти работы, к управляющей компании будут «применены меры административного воздействия».



В обещанный срок панно на фасад здания не вернулось. «Тогда я позвонил, спросил, почему не были приняты никакие действия, напомнил администрации, что обещали вернуть панно. Но ответ не получил», — разводит руками Роман. Наконец, 17 октября он вместе с соседкой пошел вызволять панно, чтобы самостоятельно отреставрировать его. «Мы вдвоем убедили жилкомсервис, чтобы нам его отдали. Предполагаем, что они вообще ничего не хотели делать с этим панно, и только из-за резонанса его не успели выкинуть и спрятали у себя в подвале. И в течение года я писал множество раз: давайте я займусь реставрацией. Не давали», — говорит мужчина.

Роман признает: реставрация — явно непрофильное занятие для управляющей компании. Однако панно жильцам вернулось со следами попыток ремонта, правда, некачественного.

Мужчина по рекомендации городских активистов нашел реставратора, который взялся вернуть панно первоначальный облик. 80-килограммовый декор из подвала ЖКС мужчины вытаскивали вдвоем. «Никто нам не хотел помогать, из-за чего я сильно возмущался. Я восстанавливаю панно за свои деньги, как минимум, помогите мне физически поднять панно из вашего подвала», — говорит Роман.



С ЖКС жильцы устно договорились, что после реставрации коммунальщики установят панно на место. В ответ на запрос «Фонтанки» управляющая компания подтвердила эту договоренность и назвала сроки — в течение 7 дней с момента передачи декоративного элемента.

Впрочем, ЖКС №2 Адмиралтейского района относительно истории в целом придерживается другой версии. Как сообщили редакции в компании, решение о демонтаже панно было принято после визуального осмотра, который показал, что элемент находится в «крайне аварийном состоянии».

«В 2021 году в ходе осмотра многоквартирного дома было выявлено аварийное состояние цементного витража «панно» на уровне второго этажа лестничной клетки №1. В целях недопущения самопроизвольного падения, а также в целях безопасности данная конструкция была снята и убрана на хранение с последующим ее восстановлением. Целенаправленно повреждений панно никто не наносил, конструкция была демонтирована и оставлена у фасада здания, после чего сотрудниками управляющей организации была увезена на склад на хранение», — говорится в ответе ЖКС,



Теперь реставрацией панно занимается Александр, художник-реставратор первой категории. Он рассказал, что декоративная оконная решетка «Рыбы» выполнена из армированного бетона и имеет размеры 152х112х5.5см.

По словам специалиста, решетка имеет явные нарушения геометрии и следы поздней реставрации. На углах — сколы и утраты, сочленения между фигурами рыб и водорослей заполнены гипсосодержащим составом с армированием синтетической сеткой.

Рельеф покрыт либо серой краской, либо тонкой серой гипсовой массой, констатировал собеседник. По всем сколам наблюдаются сквозные нитевидные трещины и выкрошки состава, памятник лишен конструкционной и эстетической целостности. Приговор: требуется восстановление с удалением следов поздних реставраций.

Что интересно, в ЖКС «Фонтанке» заявили, что гипс в ходе ремонта панно не использовался.

