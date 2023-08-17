Станция «Луна-25» передала первый снимок лунной поверхности

Российская станция «Луна-25», направляющаяся сейчас к спутнику Земли, провела съемку лунной поверхности и засняла южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Фотографию в четверг, 17 августа, опубликовал Роскосмос.
«Невидимый с Земли кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности <…> высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна», — говорится в сообщении госкорпорации.
Cтанция 16 августа вышла на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров, а 21 августа — должна сесть в районе Южного полюса Луны, к северу от кратера Богуславский. Подробнее в материале «Фонтанки».
Ранее «Луна-25» передала первые снимки из космоса.