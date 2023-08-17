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    В Швеции повысили уровень террористической угрозы, опасаясь атак исламистов

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    Уровень террористической угрозы повышен в Швеции до четвертого из пяти возможных. Как сообщает 17 августа служба госбезопасности королевства, страна стала приоритетной целью у исламистов, пишет РИА Новости.

    Очередная разрешенная полицией акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме 4 августа. Под охраной полиции Коран в мангале сожгла 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами на берегу озера Меларен.

    Сожжение Корана в Швеции 28 июня, когда мусульмане праздновали Курбан-байрам, вызвало бурную реакцию верующих в разных странах. Так, Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который устроил эту акцию, чтобы привлечь его к суду. Акцию осудили также в Алжире, Египте, Ливане, Турции, Афганистане и Индонезии.

    После согласия Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО шведский активист решил вместо Корана сжечь устав НАТО.

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    Комментарии 11

    Гость17 Авг 2023 в 15:20
    доигрались шведы
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