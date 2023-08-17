РБК: «Газпром-Медиа» считает целесообразным полностью ликвидировать «Эхо Москвы»

Холдинг «Газпром-Медиа» считает, что ЗАО «Эхо Москвы» нужно ликвидировать — ранее входившая в холдинг радиостанция перестала работать еще в прошлом году и приносит убытки. Об этом 17 августа сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
«Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят. По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии [бывшим главным редактором радиостанции] Алексеем Венедиктовым* (признан иноагентом) сильно преувеличена», — заявили в «Газпром-Медиа».
У «Газпром-Медиа» на момент закрытия радиостанции было 66 % акций «Эха Москвы», еще 34 % принадлежали частным лицам, в том числе 14 % — Венедиктову.
Ранее стало известно, что компания проголосовала против продления прав на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». Бывший менеджмент станции заявлял, что бренд стоит миллион долларов.
В начале августа МИА «Россия сегодня» под руководством ведущего Дмитрия Киселева и главреда RT Маргариты Симоньян подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы».
Сайт радиостанции был заблокирован по требованию Генпрокуратуры в марте прошлого года, затем ее полностью отключили от эфира. Руководство СМИ подало иск в суд, но совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать и радиоканал, и сайт.
*Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.