РБК: «Газпром-Медиа» считает целесообразным полностью ликвидировать «Эхо Москвы»

Холдинг «Газпром-Медиа» считает, что ЗАО «Эхо Москвы» нужно ликвидировать — ранее входившая в холдинг радиостанция перестала работать еще в прошлом году и приносит убытки. Об этом 17 августа сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.



«Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят. По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии [бывшим главным редактором радиостанции] Алексеем Венедиктовым* (признан иноагентом) сильно преувеличена», — заявили в «Газпром-Медиа».