Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей. Евро — ниже 101 рубля

Курс доллара продолжил свое падение, опустившись ниже отметки в 93 рубля, — падение составило 1,56 рубля по сравнению с курсом последней сделки предыдущего торгового дня. Евро также снизился и достиг 101 рубля (падение –2,1 рубля), следует из данных Московской биржи от 17 августа.
В ходе закрытия торгов на Мосбирже накануне вечером доллар торговался по 94,6 рубля, евро — 103,2 рубля, юань — 12,9 рубля.
16 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что президент Владимир Путин созвал экстренное совещание из-за того, что поднятие ключевой ставки не остановило падение рубля. С предложением выступил Минфин России — обязать экспортеров продавать до 80 % валютной выручки в течение 90 дней после поставки. В случае невыполнения этого условия компании могут быть лишены государственных субсидий.