Смольный выиграл второй суд по Конюшенному ведомству. Реконструкция стала на шаг ближе

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение предыдущих двух инстанций в деле об оспаривании результатов торгов по Конюшенному ведомству. Таким образом, комитет имущественных отношений окончательно утвердил свою победу над АО «Альфа», которое требовало признать их недействительными.
Ранее городские власти отклонили заявку АО «Альфа» на участие в торгах по программе «рубль за квадратный метр» из-за неполноты сведений в предоставленных документах. Компания попыталась оспорить отказ.
Заседание кассации состоялось 16 августа. «Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу — без удовлетворения (
Эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Против выступили градозащитники, добившиеся изгнания инвестора. Спустя 12 лет борьбы, в мае 2022 года, конкурс на право аренды здания Конюшенного ведомства по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай», которое связывают с миллиардером Годом Нисановым. В июне был заключен договор. Компании предстояло в ближайшие два года подготовить и согласовать проект сохранения объекта, в течение семи лет — провести все работы.
Однако отсеянные претенденты — АО «Альфа», ООО «БИМС» и АО «Футуро» — пожаловались в УФАС, а после того как антимонопольщики встали на сторону города, пошли в суд.
Ранее кассационная инстанция уже встала на сторону Смольного в деле АО «Футуро».
«Бимс» проиграл в первой, но выиграл во второй инстанции. Рассмотрение в кассации назначено на октябрь. Если Фемида вновь встанет на сторону города, Смольный сможет передать Конюшенное ведомство «Бахчасараю» и компания сможет приступить к реконструкции.