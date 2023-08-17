Смольный выиграл второй суд по Конюшенному ведомству. Реконструкция стала на шаг ближе

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение предыдущих двух инстанций в деле об оспаривании результатов торгов по Конюшенному ведомству. Таким образом, комитет имущественных отношений окончательно утвердил свою победу над АО «Альфа», которое требовало признать их недействительными.



Ранее городские власти отклонили заявку АО «Альфа» на участие в торгах по программе «рубль за квадратный метр» из-за неполноты сведений в предоставленных документах. Компания попыталась оспорить отказ.