РЖД вернули продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

«Российские железные дороги» открыли продажу билетов на поезда дальнего следования, в том числе на южные направления, за 90 суток до их отправления. Об этом в пресс-службе компании сообщили 17 августа.



Прежде всего речь идет о поездах, на которые продавали билеты не раньше, чем за 45 суток. Это решение было обусловлено проведением обширных работ по реконструкции инфраструктуры в центральном транспортном узле.



На сегодняшний день уже доступна покупка билетов на поезда с отправлением до 14 ноября включительно, отмечает «РЖД». В холдинге уверены, что расширение сроков продажи позволит россиянам спланировать отдых, к примеру, на Черноморском побережье в бархатный сезон или поездку на ноябрьские праздники. Вскоре ожидается снятие ограничений и на другие популярные направления, чтобы пассажиры могли забронировать билеты заранее, отметили в «РЖД».