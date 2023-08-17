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    РЖД вернули продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

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    «Российские железные дороги» открыли продажу билетов на поезда дальнего следования, в том числе на южные направления, за 90 суток до их отправления. Об этом в пресс-службе компании сообщили 17 августа.

    Прежде всего речь идет о поездах, на которые продавали билеты не раньше, чем за 45 суток. Это решение было обусловлено проведением обширных работ по реконструкции инфраструктуры в центральном транспортном узле.

    На сегодняшний день уже доступна покупка билетов на поезда с отправлением до 14 ноября включительно, отмечает «РЖД». В холдинге уверены, что расширение сроков продажи позволит россиянам спланировать отдых, к примеру, на Черноморском побережье в бархатный сезон или поездку на ноябрьские праздники. Вскоре ожидается снятие ограничений и на другие популярные направления, чтобы пассажиры могли забронировать билеты заранее, отметили в «РЖД».

    В июле сайт «РЖД» попал под массированную хакерскую атаку. В результате у пассажиров возникали трудности с покупкой билетов. Спустя некоторое время сайт удалось восстановить.

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