Почему рейсы в Турцию стали чаще задерживать? АТОР дал разъяснения

Задержки рейсов в высокий сезон не являются необычным явлением, однако существуют дополнительные риски, связанные с антироссийскими санкциями, пишет 16 августа Ассоциация туроператоров со ссылкой на участников рынка.

Так, российская авиакомпания Red Wings пока не может возобновить полеты в Турцию и Египет после технических проблем с самолетами Boeing-777 в Анталье, в результате чего против компании возбуждено уголовное дело. Пассажиры рейса WZ-3004 находились на борту с неисправным кондиционером. СМИ сообщают, что санкции против российских авиакомпаний помешали Red Wings получить внешний блок кондиционирования от аэропорта в срок.

Евгений Солодин, генеральный директор Red Wings, объяснил, что произошедшее стало следствием серьезной внештатной ситуации. В процессе выполнения рейсов были обнаружены технические неисправности у двух самолетов. Авиакомпания приложила максимум усилий для оперативного устранения проблем, однако быстрого результата добиться не удалось, заявил Солодин.



Участники рынка сообщают, что санкционное давление оказывает сильное влияние на рынок авиаперевозок. По их словам, стало сложнее и дороже доставать запчасти, также без производителя обнаружение неисправностей занимает больше времени, а угроза вторичных санкций ограничивает возможности партнеров, желающих оказать поддержку авиакомпаниям из РФ.



Тем не менее представители авиационного бизнеса уверены, что в случае с Red Wings компании просто не повезло. Поломка двух самолетов одновременно в высокий сезон — досадное совпадение.

Однако риски уже понятны и известны — любая поломка в России приведет к сбоям в расписании, считает вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

