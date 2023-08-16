Из Махачкалы в Подмосковье перевезли 16 пострадавших. Среди них дети и пациенты на ИВЛ

Самолет Ил-76 МЧС ночью 16 августа доставил в Раменское 16 пострадавших в результате трагедии в Махачкале. Их будут лечить в федеральных клиниках и лечебных учреждениях Москвы.
«Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта», — отмечается в сообщении МЧС.
Пациенты перенесли полёт без ухудшений. Среди них есть трое детей. Шесть человек находятся на аппарате ИВЛ, рассказал заместитель начальника отряда Центроспас МЧС Игорь Якиревич.
В понедельник, 14 августа, на выезде из Махачкалы загорелась станция техобслуживания, затем произошёл взрыв на АЗС. Погибли, по последним данным, 35 человек, в том числе несколько детей, были госпитализированы 65 человек. Пострадали как минимум 105 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).