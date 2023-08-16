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    «Ъ»: взрыв в Махачкале будут расследовать как преступление против государственной власти

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    Пожар и взрыв в Махачкале, которые привели к гибели 35 человек, а ещё десятки отправили в больницы, будут расследовать в центральном аппарате СК РФ как «преступление против государственной власти». Об этом пишет 15 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

    Уголовное дело по факту взрыва возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    Возбудили его в Дагестане, а затем передали для расследования в главное следственное управление (ГСУ) СКР. По данным «Ъ», в ГСУ оно поручено специалистам управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики.

    Это объясняется не только фактом оказания очевидно «небезопасных услуг». Но и тем, что такое возможно только при халатности и возможной коррупции со стороны местных чиновников. Тонны взрывоопасной селитры хранились у газовой заправки и СТО, которые также не должны быть рядом. При этом, по данным мэрии Махачкалы, с нарушениями и сейчас работают большинство местных заправок, пишет «Ъ».

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    Взрыв в Махачкале
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