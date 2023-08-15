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    В СК рассказали, что могло быть причиной взрыва в Махачкале

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    Следствие рассматривает несколько версий о причинах взрыва в Махачкале — в том числе о нарушении хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Установлено, что накануне в здании станции техобслуживания машин во время работы произошел пожар. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, и произошел взрыв.

    Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Окончательные выводы о причинах трагедии следствие сделает после экспертиз.

    На допрос доставлен мужчина, который, по предварительным данным, хранил в автосервисе селитру, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства заявил, что мужчина пока в статусе подозреваемого.

    По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, в том числе несколько детей. Пострадали минимум 105 человек, больше 60 находятся в больницах, из них 17 — в тяжелом состоянии. В Дагестане объявлен траур.

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    Взрыв в Махачкале
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