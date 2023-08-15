В СК рассказали, что могло быть причиной взрыва в Махачкале

Следствие рассматривает несколько версий о причинах взрыва в Махачкале — в том числе о нарушении хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



Установлено, что накануне в здании станции техобслуживания машин во время работы произошел пожар. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, и произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Окончательные выводы о причинах трагедии следствие сделает после экспертиз.