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    В Госдуме рассказали, могут ли банки повышать ставки по уже выданным кредитам

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    Банки России не могут повышать ставки по уже выданным кредитам физлицам, тогда как для юрлиц это возможно в случае плавающей ставки. Об этом заявил 15 августа глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков после повышения ставки ЦБ.

    «Гражданам, по закону — точно нет. Новые (банковские продукты — Прим. ред.) уже будут оформлять по новым ставкам. Предприятиям, если предусмотрена плавающая ставка, то это возможно», — заявил Аксаков (цитата по 1prime.ru).

    Сегодня совет директоров Банка России на внеплановом совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 % годовых — сразу на 350 базисных пунктов. Такое решение в регуляторе объяснили «ограничением рисков для ценовой стабильности». После этого рубль растерял утренний рост и начал падать.

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