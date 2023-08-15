В Госдуме рассказали, могут ли банки повышать ставки по уже выданным кредитам

Банки России не могут повышать ставки по уже выданным кредитам физлицам, тогда как для юрлиц это возможно в случае плавающей ставки. Об этом заявил 15 августа глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков после повышения ставки ЦБ.



«Гражданам, по закону — точно нет. Новые (банковские продукты — Прим. ред.) уже будут оформлять по новым ставкам. Предприятиям, если предусмотрена плавающая ставка, то это возможно», — заявил Аксаков (цитата по 1prime.ru).

Сегодня совет директоров Банка России на внеплановом совещании принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12 % годовых — сразу на 350 базисных пунктов. Такое решение в регуляторе объяснили «ограничением рисков для ценовой стабильности». После этого рубль растерял утренний рост и начал падать.