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    Пожар в Махачкале локализовали. Число пострадавших растет

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    Количество пострадавших в результате взрыва в Махачкале возросло до 60, сообщает 15 августа пресс-служба МЧС РФ. Пожар локализовали, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

    Городские службы продолжают подвозить воду к месту пожара, сообщает городская администрация. На месте работают 260 человек и 80 единиц техники.

    По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, включая двоих детей. В Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

    Предположительно момент взрыва попал на видео. В МВД сообщали об очень высоком риске повторных взрывов на заправке — и на момент публикации этот риск сохраняется.

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    Взрыв в Махачкале
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