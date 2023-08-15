Пожар в Махачкале локализовали. Число пострадавших растет

Количество пострадавших в результате взрыва в Махачкале возросло до 60, сообщает 15 августа пресс-служба МЧС РФ. Пожар локализовали, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Городские службы продолжают подвозить воду к месту пожара, сообщает городская администрация. На месте работают 260 человек и 80 единиц техники.
По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, включая двоих детей. В Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
Предположительно момент взрыва попал на видео. В МВД сообщали об очень высоком риске повторных взрывов на заправке — и на момент публикации этот риск сохраняется.