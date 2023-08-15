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    Минздрав Дагестана: в Махачкале погибли 10 взрослых и двое детей, пострадали 50 человек

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    По предварительным данным, в результате взрыва в Махачкале погибли 12 человек, в том числе двое детей. Пострадали 50 человек, сообщает Минздрав Дагестана.

    В республиканскую больницу поступили 25 человек, большинство — в состоянии средней степени тяжести, сообщали в Минздраве РФ. Раненые продолжают поступать, передает РИА Новости.

    В Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Он будет организовывать оказание помощи пострадавшим.

    МЧС России

    Ранее по соцсетям разошлись кадры с, предположительно, моментом взрыва в автосервисе в Махачкале. Огонь перекинулся на автозаправку. В МВД заявили, что там вспыхнули две цистерны из восьми, и предупредили об очень высоком риске повторных взрывов.

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    VKuser29777391015 Авг 2023 в 00:38
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