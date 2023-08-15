Минздрав Дагестана: в Махачкале погибли 10 взрослых и двое детей, пострадали 50 человек

По предварительным данным, в результате взрыва в Махачкале погибли 12 человек, в том числе двое детей. Пострадали 50 человек, сообщает Минздрав Дагестана.



В республиканскую больницу поступили 25 человек, большинство — в состоянии средней степени тяжести, сообщали в Минздраве РФ. Раненые продолжают поступать, передает РИА Новости.

В Дагестан вылетел первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Он будет организовывать оказание помощи пострадавшим.