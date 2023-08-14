«Я была в той самой очереди под номером 200». Многодетная петербурженка идет в суд, чтобы выбить место в первом классе

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Жительница Приморского района Мария сделала всё по правилам: отправила заявление в первый класс сразу после полуночи, отстояла огромную очередь в конфликтную комиссию. Но ничего из этого не помогло многодетной маме получить место для дочери в ближайшей к дому школе. Осталась только одна надежда — суд. Но практика показывает, что надежда эта слабая — суды встают на сторону школ.



Мария одна воспитывает троих детей. Старший сын временно учится в другом городе. Средней дочери в этом году настала пора пойти в школу. Семья проживает в Земском переулке. За адресом закреплена 617-я школа. В неё и решили поступать, тем более подружки девочки тоже собирались там учиться.



Заявление Мария подала через госуслуги «минута в минуту», как начался набор. Однако из школы пришёл отказ, и петербурженка отправилась в конфликтную комиссию и оказалась в огромной очереди из таких же родителей. В списке ожидающих значилась тысяча фамилий.



«Я была в той самой очереди по номером 200 и подала заявление в конфликтную комиссию. Оттуда пришел отказ, предложили другую школу. Фокус в том, что людям, которые подавали после меня, пришло приглашение в ту школу, в которую я подавала изначально. Это при том, что мне отказали из-за отсутствия мест», — уверяет Мария.

Как писала «Фонтанка», многие родители всё же смогли получить места в желаемых школах. Там увеличивали набор в первые классы за счет переоборудования помещений.

Мария ещё дважды обращалась в комиссию, но с каждым разом ей предлагали школу все дальше от дома. «Я многодетная мать-одиночка, и у меня нет возможности куда-то ездить, — рассуждает она. — По сути, конституционные права были нарушены, когда школа подписала отказ. Если младший ребёнок заболел, лежит с температурой и не пошел в садик, тогда, получается, и средний ребёнок никуда не идет. Потому что мне не с кем оставить маленького ребенка».



Мария отмечает, что рядом с домом есть ещё 634-я школа, в ней раньше учился её сын. Но и там тоже закончились вакантные парты. Это подтолкнуло обратиться в суд.

В администрации Приморского района уточнили, что ребенку Марии отказали в 634-й и 617-й школах из-за отсутствия мест. Федеральный закон «Об образовании» предусматривает такую опцию. В качестве альтернативы были предложены 42-я и 58-я школы, а также 54-я гимназия.



«Образовательное учреждение не может принять всех детей из близлежащих домов, так как нормативное количество мест гораздо меньше, чем количество желающих попасть в это образовательное учреждение», — объяснили в администрации.



В петербургской базе судов «Фонтанка» нашла три решения по искам об отказе в зачислении в первые классы. Во всех случаях суд занимал сторону школ.

Так, в 2016 году с иском к 604-й школе Пушкинского района обратился отец первоклассника. В ходе разбирательства он заявил, что в школу попали льготники, не проживающие на закреплённой за учреждением территории. А его сыну не помогла попасть в первый класс даже прописка. В семье истца воспитывается ещё один ребёнок. Он ходит в детский сад, расположенный далеко от школы, предложенной конфликтной комиссией в качестве альтернативы.



Представитель школы на суде заявил, что набор был увеличен до пяти классов. В учреждение зачислили 179 детей, из них 175 по льготам и только четверо по рекомендации конфликтной комиссии.

В администрации района родителям предложили 8 школ на выбор, две из них с дошкольным отделением, куда можно перевести младшего ребёнка. Этих аргументов было достаточно, чтобы суд встал на сторону школы и отказал в иске.



В 2019 году петербурженка подала в суд на 524-ю гимназию в Московском районе. По прописке её сын должен был пойти в 507-ю школу, но родители решили подать заявление в гимназию. Документы отправили в первые 12 минут после начала приема заявлений.



Представитель школы на суде заявил, что в первые классы зачислили 78 льготников и 68 детей с пропиской. Оставалось всего 4 места для детей из других микрорайонов. На них претендовали 240 будущих первоклассников. Администрация обзвонила первые 40 семей из списка — те, кто подал оригиналы документов первым, были зачислены. Ребёнок истца в их число не попал.



«Согласно правовой позиции стороны ответчика, действующее законодательство не устанавливает императивный порядок принятия заявлений о зачислении детей, не проживающих на территории закрепления образовательного учреждения, исходя из времени подачи заявления на зачисление в первый класс, либо исходя из расположения по алфавитному списку фамилии таких детей, либо по иному критерию (социальная незащищенность, близость проживания к школе и т.д.), а потому гимназия была вправе самостоятельно определить такой алгоритм при распределении 4 свободных мест между 240 кандидатами, в связи с чем, несмотря на то, что администрация школы не успела вызвать для подачи документов административных истцов, поскольку свободные места были распределены между первыми четырьмя кандидатами, подавшими документы, права и законные интересы семьи гимназией не были нарушены», — говорится в решении суда.



В случае с третьим иском, тоже от 2019 года, мать подала документы не в срок, поэтому получила в суде отказ.

Приморский районный суд зарегистрировал иск Марии, уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Предварительное заседание назначено на 16 октября.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

