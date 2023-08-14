Выстрел в дверь на проспекте Обуховской Обороны попал на видео

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показала кадры выстрела в дверь на проспекте Обуховской Обороны и его последствий 14 августа. Судя по видео, повреждения оказались более чем серьезными — преграду пробило насквозь, зацепило и стену напротив. По счастливой случайности никто не пострадал.
ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В отношении 24-летней жительницы Читы, которая нажала на спусковой крючок, составлен протокол об употреблении наркотических веществ. Проверка по данному факту еще не окончена.
Ранее девушка рассказала, что около двух дней назад употребляла наркотики и алкоголь в квартире, которую она снимает с сожителем. 13 августа она проснулась и обнаружила себя запертой. В итоге она начала звать на помощь, а потом нашла в шкафу карабин и выстрелила в дверь, чтобы выйти.