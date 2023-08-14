    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    763мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.21eur107.97

    Выстрел в дверь на проспекте Обуховской Обороны попал на видео

    2768
    8 комментариев

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти показала кадры выстрела в дверь на проспекте Обуховской Обороны и его последствий 14 августа. Судя по видео, повреждения оказались более чем серьезными — преграду пробило насквозь, зацепило и стену напротив. По счастливой случайности никто не пострадал.

    ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    В отношении 24-летней жительницы Читы, которая нажала на спусковой крючок, составлен протокол об употреблении наркотических веществ. Проверка по данному факту еще не окончена.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее девушка рассказала, что около двух дней назад употребляла наркотики и алкоголь в квартире, которую она снимает с сожителем. 13 августа она проснулась и обнаружила себя запертой. В итоге она начала звать на помощь, а потом нашла в шкафу карабин и выстрелила в дверь, чтобы выйти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close