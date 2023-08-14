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    Водитель Harley-Davidson, разбившийся в гаражах на Мечникова, с начала года собрал 25 штрафов за нарушения ПДД

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    3 комментария

    Подробности смертельной аварии с мотоциклом стали известны «Фонтанке» 14 августа. Был ещё один участник — автомобиль.

    ДТП, как уже сообщалось, случилось в воскресенье около полудня на территории гаражного кооператива на проспекте Мечникова, у дома 29, корпус 3. Мотоциклом «Харлей-Дэвидсон», по данным «Фонтанки», управлял его владелец — 50-летний мужчина. Он врезался в бетонное ограждение, затем в припаркованную «КИА Сид» и скончался на месте.

    В 2023 году мужчина 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В «Мотосолидарности» обсуждают информацию о том, что мотоцикл якобы был куплен совсем недавно и зарегистрирован в ГИБДД незадолго до аварии.

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    Комментарии 3

    Гость14 Авг 2023 в 08:51
    50лет - ума нет!
    +1−0
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