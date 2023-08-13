В Забайкалье задержан мужчина, которого подозревают в избиении безногого инвалида СВО

Третий подозреваемый в избиении инвалида, потерявшего ногу в боях СВО, сам сдался полиции, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, «утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан, сейчас с ним работают полицейские». Мужчину искали по всем окрестностям с привлечением кинологов.

В ближайшее время он будет передан следственным органам.