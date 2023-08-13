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    В Забайкалье задержан мужчина, которого подозревают в избиении безногого инвалида СВО

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    Третий подозреваемый в избиении инвалида, потерявшего ногу в боях СВО, сам сдался полиции, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

    Как говорится в сообщении на сайте ведомства, «утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан, сейчас с ним работают полицейские». Мужчину искали по всем окрестностям с привлечением кинологов.

    В ближайшее время он будет передан следственным органам.

    видео c cайта 75.мвд.рф

    Как писала «Фонтанка», конфликт с избиением произошёл в кафе в селе Нерчинский Завод. Компания пристала к двум инвалидам, которые потеряли во время СВО по одной ноге. Мужчины постарались избежать конфронтации и уехали, но их догнали, повредили машину и сильно избили. С одного из них сорвали государственные награды. Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Двое подозреваемых ранее уже были арестованы.

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