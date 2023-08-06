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    В Забайкальском крае задержан мужчина, которого подозревают в избиении безногого инвалида СВО

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    В Забайкальском крае полиция задержала 27-летнего мужчину, которого подозревают в избиении инвалида, потерявшего ногу в боях СВО, сообщили 6 августа РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

    Всё случилось в селе Нерчинский Завод. Конфликт произошел в кафе, о его последствиях рассказал сегодня телеграм-канал «РосгVардеец». По предварительным данным, компания пристала к двум инвалидам, оба потеряли во время СВО по одной ноге. Мужчины проявили выдержку и постарались избежать конфликта. Они уехали из кафе, но оппоненты догнали их, повредили машину и сильно избили одного из них по имени Михаил. Также сообщалось, что они сорвали с него государственные награды. Это вызвало большой резонанс.

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    Позже пострадавший выступил с видеообращением, в котором призвал не устраивать самосуд над его обидчиками.

    «В данное время с ними работает отдел полиции. Они доведут это дело до конца. Я хочу вам сказать, чтобы не было самосуда. Есть закон. Все, кто там был, понесут уголовную ответственность», — сказал Михаил.

    Предположительно, мотивом нападения стало негативное отношение нападавших к участникам СВО. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем тelegram-канале попросил главу Забайкалья Александра Осипова разобраться в ситуации. Только после этого и был задержан один из участников нападения.

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