В Забайкальском крае задержан мужчина, которого подозревают в избиении безногого инвалида СВО

В Забайкальском крае полиция задержала 27-летнего мужчину, которого подозревают в избиении инвалида, потерявшего ногу в боях СВО, сообщили 6 августа РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.



Всё случилось в селе Нерчинский Завод. Конфликт произошел в кафе, о его последствиях рассказал сегодня телеграм-канал «РосгVардеец». По предварительным данным, компания пристала к двум инвалидам, оба потеряли во время СВО по одной ноге. Мужчины проявили выдержку и постарались избежать конфликта. Они уехали из кафе, но оппоненты догнали их, повредили машину и сильно избили одного из них по имени Михаил. Также сообщалось, что они сорвали с него государственные награды. Это вызвало большой резонанс.