После подросткового террора в Янино местные жители собираются в народные дружины

Правительство Ленобласти в лице вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина встретилось с жителями Янино, которые жаловались на терроризирующих поселок подростков. Им обещали усиление и дали самостоятельности.

О встрече в Янино 11 августа сообщает пресс-служба правительства региона. Один из главных вопросов на повестке — запропастившиеся полицейские, в поселке они, по словам местных жителей, редкие гости.

Янинцам пообещали упрочить присутствие правоохранительных органов. «В ближайшее время жители Янино, изъявившие желание принимать участие в охране правопорядка, будут записаны в ДНД и совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии примут участие в патрулировании территории района», — отмечает пресс-служба.