После подросткового террора в Янино местные жители собираются в народные дружины

Правительство Ленобласти в лице вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина встретилось с жителями Янино, которые жаловались на терроризирующих поселок подростков. Им обещали усиление и дали самостоятельности.
О встрече в Янино 11 августа сообщает пресс-служба правительства региона. Один из главных вопросов на повестке — запропастившиеся полицейские, в поселке они, по словам местных жителей, редкие гости.
Янинцам пообещали упрочить присутствие правоохранительных органов. «В ближайшее время жители Янино, изъявившие желание принимать участие в охране правопорядка, будут записаны в ДНД и совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии примут участие в патрулировании территории района», — отмечает пресс-служба.
Поводом для визита в Янино чиновников и представителей полиции стали сообщения о хулиганстве шайкой подростков. Один из них пытался снять с мальчика футболку под угрозой прострелить колени. Новости дошли до главы СК Александра Бастрыкина, после чего было возбуждено уголовное дело с фабулой о молодежи, которая нападает на детей, отбирает у них вещи, бьет и снимает все это на видео для соцсетей.
Ранее народные дружины было решено организовать в Мурино — там тоже категорическая нехватка полиции и росгвардии.