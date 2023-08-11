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    Криштиану Роналду перекрестился на поле в Саудовской Аравии и теперь ему грозит депортация

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    Португальский футболист Криштиану Роналду после забитого гола на матче Клубного кубка арабских чемпионов перекрестился, за что ему может грозить штраф, депортация или арест, пишет 11 августа Italy 24 Press News.

    Автор: youtube.com/HopeBloomMusic

    Дело в том, что в Саудовской Аравии запрещено публично исповедовать христианство, все граждане этой страны должны быть мусульманами. Саудитов, которые приняли христианскую веру, ждет смертная казнь.

    Любой, кто не соблюдает законы, обвиняется в религиозном прозелитизме — стремлении распространить свою веру. В этом ранее убедился колумбиец Хуан Пабло Пино, которого арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса. Он также выступал за ФК «Аль-Насра».

    Что касается Роналду, то недавно он пополнил актив саудовского футбольного клуба в 2023 году. В этом сезоне португалец забил четыре мяча в четырех играх подряд.

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