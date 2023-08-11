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    Дело экс-главы комитета по информатизации Громова дошло до суда. Процесс обещает быть долгим

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    Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Павла и Ивана Громовых и еще 11 подсудимых. Их обвиняют в мошенничестве и легализации бюджетных денег.

    О регистрации дела 11 августа сообщает объединенная пресс-служба городских судов. На скамье подсудимых, кроме братьев Громовых, несколько бывших заместителей председателя комитета (Соколов, Никольский и Чамара, впоследствии ставший председателем). Также судить будут бывших руководителей подведа комитета, Информационно-аналитического центра (Овчаренко, Герус и Корабельников), и топ-менеджмент компании «Тэсонэро Компьютерс», через которую, по версии следствия, и выводились деньги (Евдокимов, Ковалев, Косарев, Белозерова, Устюжанин).

    Схема традиционна — работы были заказаны и оплачены по завышенным ценам, но не выполнены, хотя и подписаны. Комитет заявил ущерб в 215 млн рублей, общая сумма в деле — почти 245 млн.

    Громовым, Евдокимову и Ковалеву вменяют 14 эпизодов мошенничества и по три о легализации. «Герусу 11 эпизодов, Чамаре 9, Никольскому 6, Косареву 5, Овчаренко и Белозеровой по 4, Корабельникову и Соколову по 3, Устюжанину 2», — описывает пресс-служба.

    В деле 163 тома. Братья Громовы пока остаются в СИЗО, там они с декабря 2021 года. В мотивации о продлении меры звучало, что Громовы могут бежать на территорию Украины, потому что там у них родственники. По делу арестованы машины, недвижимость и вертолет.

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