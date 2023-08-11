Дело экс-главы комитета по информатизации Громова дошло до суда. Процесс обещает быть долгим

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Павла и Ивана Громовых и еще 11 подсудимых. Их обвиняют в мошенничестве и легализации бюджетных денег.

О регистрации дела 11 августа сообщает объединенная пресс-служба городских судов. На скамье подсудимых, кроме братьев Громовых, несколько бывших заместителей председателя комитета (Соколов, Никольский и Чамара, впоследствии ставший председателем). Также судить будут бывших руководителей подведа комитета, Информационно-аналитического центра (Овчаренко, Герус и Корабельников), и топ-менеджмент компании «Тэсонэро Компьютерс», через которую, по версии следствия, и выводились деньги (Евдокимов, Ковалев, Косарев, Белозерова, Устюжанин).